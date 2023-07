„Înțeleptul” Mihai Morar, derapaj înfiorător. Realizatorul unui podcast de succes a fost eroul unui eveniment șocant petrecut în trecut

Până să devină ceea ce este astăzi, un exemplu și un maestru al trezirii spirituale, Mihai Morar a trebuit să treacă printr-un moment nu tocmai confortabil. În urmă cu 7 ani, omul de radio a fost protagonistul unui scandal monstru, scandal din care a avut de pierdut, dar și de câștigat.

Mihai Morar a trecut prin transformarea vieții lui, însă, până să ajungă să conștientizeze faptul că are nevoie de un refresh, a fost nevoit să treacă printr-un scandal mediatic de proporții. Deși a stârnit numeroase controverse atunci când a decis să-și schimbe viața, fostul prezentator TV recunoștea, la vremea respectivă, că scandalul în care a fost implicat a reprezentat unul dintre cele mai grele momente din cariera lui.

Mihai Morar, moment de cumpănă în viața profesională

Citește și: ABIA ACUM S-A AFLAT! MOTIVUL PENTRU CARE MIHAI MORAR S-A RETRAS DIN TELEVIZIUNE: „AȚA ASTA S-A RUPT EXACT CÂND…”

Nefericitul episod a avut loc după meciul de fotbal România – Congo, din 2016. La vremea respectivă, alături de colegul lui, Daniel Buzdugan, Mihai Morar a făcut o serie de comentarii rasiste la adresa congolezilor și nu a ezitat să-i numească ”maimuțe”. Vorbele celor doi nu au rămas fără ecou, iar fostul prezentator TV a simțit cum primește ”lovituri” din toată părțile, chiar și din partea persoanelor apropiate.

”A fost cel mai greu moment din cariera mea. Într-un moment din ăsta ți se anulează absolut tot ce ai făcut. Au fost zile crunte, veneau lovituri din toate părțile. Oameni pe care îi invitasem cu puțin timp înainte, dădeau în noi. Tot ce s-a întâmplat apoi a fost trezirea. Marea problemă a mea a fost de conștiință. Capul ăsta în zid n-are cum să te trezească. Stăteam singur acasă cu mine și mă gândeam: Bă, ăsta sunt eu? Dar de ce nu arăt eu oamenilor cum sunt eu? Eu n-am avut pretenții de la oameni care nu mă cunosc, ci de la cei care știau tot ce am făcut eu”, a spus Mihai Morar.

Deși recunoaște că a întreținut ”focul” aprins de colegul lui, Mihai Morar și-a asumat fiecare vorbă pe care a rostit-o, a plătit cu vârf și îndesat, însă, tot acest derapaj a venit și cu o reală dezvoltare spirituală. Atunci a fost momentul în care și-a dat seama că este departe de ceea ce trebuie și își dorește să fie. La câțiva ani distanță, omul de radio este mai conștient ca niciodată că dacă nu ar fi fost acel moment din viața lui, cel mai probabil, și la ora actuală ar fi fost în ”adormire”.

”A fost momentul în care am dat dovadă de team spirit. N-am greșit în mod egal amândoi, dar a trebuit să plătim în mod egal amândoi. Dacă eram un cuplu făcut pe interese, ăla care nu prea a zis… Am fost amândoi acolo, plătim amândoi. Eu sunt vinovat pentru că am întreținut focul.

Am avut o perioadă în care efectiv mi-am dat seama că sunt foarte departe de ceea ce trebuie să fiu. Am slăbit 15 kilograme, m-am apucat de alergat. Dacă nu venea momentul ăla, eram în adormire și acum.

Să faci mișto de lume, să îi judeci pe toți. Au fost ani în care nu aveam limite efectiv. Noi pierdusem esența radioului. Mi-am dat seama că nu e despre miștouri sau să găsești o glumă la fiecare subiect. Experiența aia mi-a dat foarte mult gaz sau combustibil pentru ce am făcut mai departe în radio. Dorința de a da orice dumă am eliberat-o în altceva. M-am regăsit în alergare, acolo e meditația mea și îmi vin foarte multe idei”, a concluzionat Mihai Morar.

Citește și: CUM L-AM SURPRINS PE OMUL DE RADIO, ATUNCI CÂND CREDEA CĂ NU-L VEDE NIMENI. MIHAI MORAR LE SCHIMBĂ CA PE ȘOSETE, FĂRĂ STRES!