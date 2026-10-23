Inteligența artificială a trecut o nouă limită! O cântăreață virtuală a anunțat că este gravidă și a cerut intimitate

O cântăreață virtuală din China a provocat un scandal de proporții după ce a anunțat că este însărcinată și că se retrage temporar din activitate pentru a se dedica noii sale vieți. Deși artista nu există în realitate, fiind un personaj creat cu ajutorul inteligenței artificiale, povestea a devenit virală și a strâns peste 78 de milioane de vizualizări pe platforma Weibo. Anunțul a stârnit un val de indignare, iar creatorii personajului au fost nevoiți să își ceară scuze și să recunoască faptul că întreaga poveste despre sarcină era inventată.

O cântăreață virtuală a anunțat că este însărcinată și că se retrage din activitate

Totul a început în China, unde o trupă de fete creată cu ajutorul inteligenței artificiale a atras atenția publicului printr-un anunț care părea desprins din lumea vedetelor reale. Formația BABYQUEEN, alcătuită din patru membre virtuale și inspirată de stilul trupelor K-pop, a comunicat că una dintre artiste, pe nume Mity, este însărcinată și urmează să își suspende toate activitățile publice.

Grupul a fost înființat în luna septembrie 2026 și este administrat în provincia Liaoning, din nord-estul Chinei. Deși avea o comunitate relativ modestă, de aproximativ 1.100 de urmăritori, formația a devenit cunoscută la nivel național după publicarea controversatului mesaj.

Pe 13 octombrie, pe pagina grupului a apărut un anunț redactat din perspectiva lui Mity, în care personajul virtual susținea că este însărcinat și că are nevoie de o pauză pentru a se concentra asupra noii sale vieți. În același mesaj, artista le cerea fanilor să îi respecte intimitatea, fără să ofere însă informații despre identitatea presupusului tată.

Anunțul a devenit rapid viral, depășind 78 de milioane de vizualizări pe Weibo și declanșând o dezbatere intensă despre limitele dintre realitate și ficțiune în cazul personajelor create cu inteligență artificială.

„Dacă personajele AI pot rămâne însărcinate, ar trebui să primească și concediu de maternitate?”

Reacțiile utilizatorilor chinezi nu au întârziat să apară, iar numeroși internauți au criticat decizia creatorilor de a folosi o sarcină fictivă pentru a explica dispariția temporară a unei artiste virtuale.

Unii au considerat că povestea este absurdă, în condițiile în care Mity nu are un corp fizic și nu poate trece printr-o sarcină reală. Alții au remarcat ironia situației, deoarece vedetele adevărate din industria muzicală asiatică evită adesea să discute public despre sarcină, în timp ce un personaj digital a ales tocmai acest motiv pentru a-și justifica retragerea.

„Idolii adevărați nici nu ar îndrăzni să pomenească despre o sarcină, iar ea a ales tocmai această scuză dintre nenumăratele variante posibile”, a comentat un utilizator.

Un alt internaut a pus sub semnul întrebării logica întregii povești și a ironizat ideea că un personaj virtual ar putea beneficia de drepturile asociate maternității.

„Mity nu are un corp fizic. Dacă personajele AI pot rămâne însărcinate, ar trebui să pretindă și concediu de maternitate și indemnizații pentru naștere?”, a întrebat acesta.

Nu au lipsit nici comentariile despre costurile necesare funcționării unor personaje generate cu inteligență artificială. Un utilizator a sugerat ironic că echipa ar fi rămas fără bani pentru resursele informatice și ar fi inventat povestea sarcinii pentru a reduce cheltuielile.

„Echipa pur și simplu a rămas fără bani pentru tokenuri și a inventat o scuză jalnică pentru a reduce costurile de procesare”, a scris acesta.

Creatorii trupei și-au cerut scuze și au recunoscut că sarcina era inventată

Pe măsură ce scandalul a luat amploare, persoanele din spatele proiectului BABYQUEEN au decis să ofere explicații publice. Acestea au recunoscut că administrarea simultană a mai multor artiste virtuale devenise dificilă și că au hotărât să reducă activitatea grupului.

Într-un mesaj de scuze, creatorii au admis că folosirea unei sarcini pentru a justifica retragerea lui Mity a fost o alegere nepotrivită și au precizat că întreaga poveste era fictivă.

Aceștia au explicat că BABYQUEEN a fost creată de câteva tinere pasionate de muzica K-pop, care au dorit să realizeze un proiect de divertisment pentru propria plăcere, fără intenția de a obține profit.

Explicațiile nu au reușit însă să calmeze spiritele, deoarece criticii au acuzat echipa că a transformat experiențele fizice și emoționale ale femeilor într-un instrument de promovare și că a exploatat sensibilitatea publicului pentru a atrage vizualizări.

„În momentul în care a fost publicat, mesajul a transformat într-o marfă un subiect sensibil, care nu ar trebui exploatat”, a remarcat un observator.

Alți utilizatori au ridicat întrebări despre responsabilitatea creatorilor de personaje digitale și despre regulile care ar trebui aplicate atunci când aceste personaje răspândesc povești inventate.

„Atunci când oamenii creează identități online false, încalcă reglementările. Inteligența artificială beneficiază de o excepție?”, a întrebat un internaut.

Un specialist avertizează asupra riscurilor conținutului creat cu inteligență artificială

Controversa a atras și atenția specialiștilor, care au subliniat că situația scoate la iveală probleme mai ample legate de dezvoltarea rapidă a conținutului generat cu inteligență artificială.

Zhang Yong, cercetător în domeniul asistenței sociale din provincia Hubei, din centrul Chinei, a declarat pentru South China Morning Post că incidentul evidențiază o problemă structurală a industriei AI.

„Inteligența artificială reduce barierele în calea creării de conținut, ceea ce face ca poveștile de calitate, susținute pe termen lung, să devină rare, în timp ce responsabilitatea verificării informațiilor este transferată asupra publicului”, a explicat specialistul.

Acesta a pus sub semnul întrebării și oportunitatea folosirii unei sarcini fictive într-o campanie de promovare, având în vedere încărcătura emoțională și morală asociată experiențelor reproductive ale femeilor.

Alți analiști au atras atenția asupra unei contradicții tot mai evidente în era inteligenței artificiale. Deși dezvoltarea acestei tehnologii beneficiază de resurse uriașe, o parte dintre aplicațiile sale ajung să fie asociate mai degrabă cu senzaționalismul și controversele privind drepturile de autor decât cu producerea conținutului valoros pe care publicul îl așteaptă.

Videoclipul publicat imediat după anunțul sarcinii a amplificat scandalul

Un alt detaliu a alimentat suspiciunile utilizatorilor, deoarece pe 14 octombrie, la numai o zi după anunțul presupusei sarcini, trupa BABYQUEEN a lansat un videoclip în care interpreta o versiune cover a piesei „Next Level”, lansată de formația sud-coreeană Aespa.

Momentul ales pentru publicarea videoclipului a provocat noi acuzații, unii internauți susținând că povestea despre sarcină ar fi fost doar o strategie ieftină de publicitate, menită să atragă atenția asupra unei lansări considerate de critici slab realizate.

Au existat însă și persoane care au cerut mai multă înțelegere față de creatoarele proiectului, argumentând că este vorba despre câteva tinere pasionate de K-pop, care realizează conținut pentru divertisment și care nu ar trebui să fie transformate în ținta unei campanii de indignare publică.

„Sunt doar niște fane K-pop care creează conținut pentru distracție. Oamenii nu trebuie să transforme totul într-o mare cruciadă morală”, a comentat un utilizator.

Nu este primul scandal provocat de vedetele virtuale din China

Cazul BABYQUEEN nu este unul izolat, deoarece influencerii și artiștii virtuali au început să provoace tot mai multe controverse în China, pe măsură ce devin mai populari și sunt implicați în activități comerciale.

În luna iulie, actrița virtuală Fang Taozi, creată cu ajutorul inteligenței artificiale, a atras aproximativ 400.000 de urmăritori prin aparițiile sale în seriale scurte și ar fi perceput peste 250.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 37.000 de dolari, pentru o reclamă de numai 60 de secunde.

Popularitatea sa a fost însă afectată după ce a promovat într-un videoclip lentile de contact și a afirmat că acestea au fost confortabile după ce le-a purtat întreaga zi. Declarația a stârnit indignare, deoarece personajul virtual nu putea testa fizic produsul, iar contul a pierdut numeroși urmăritori și a intrat în atenția autorităților de reglementare pentru publicitate înșelătoare.

Scandalul provocat de presupusa sarcină a lui Mity readuce astfel în discuție o întrebare tot mai importantă: cât de departe pot merge creatorii de personaje virtuale în încercarea de a le face să semene cu oamenii reali și unde trebuie trasată limita dintre divertisment, ficțiune și manipularea publicului?

Potrivit The Star, care citează South China Morning Post, incidentul a demonstrat cât de ușor poate deveni virală o poveste inventată în jurul unui personaj digital, chiar și atunci când acesta nu are decât o comunitate restrânsă de urmăritori.

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