Intervenție specială, în miezul zilei, la palatul lui Becali! Vila luxoasă, păzită 24/7, a rămas descoperită după ce s-au ”stricat” pândacii latifundiarului

Pe data de 15 iunie, „Palatul Becali" a rămas descoperit, după ce s-au „stricat" pândacii lui Gigi Becali. Mașina firmei de pază care are grijă de clădirea de milioane de euro s-a defectat, iar angajatul responsabil a fost nevoit să se ocupe de chemarea unei firme de tractări.

Un mare ghinion s-a abătut asupra lui Gigi Becali joia în ziua mare. Vila lui luxoasă, păzită 24/7, a rămas, pentru câteva momente, descoperită. Cine se aștepta ca mașina agentului de pază să se strice, dintr-o dată și să fie nevoie de intervenție specială? Cu siguranță, nu patronul FCSB.

În anul 2006, Gigi Becali a cumpărat, cu suma de 7 milioane de euro, Casa Manu-Auschnitt, de la moștenitori. Palatul de pe Aleea Alexandru l-a costat încă 1,5 milioane pentru a ajunge la aspectul din prezent. Patronul FCSB a renovat-o cu ajutorul studenților de la Facultatea de Arte Plastice, care au fost îndrumați de Camil Roguski (1925-2012), celebrul arhitect care a decorat și sediul Guvernului. Mai bine de 20 de camere din imensa clădire au fost decorate în stilul anilor 1930, cu pereți poleiți în aur de 24 de carate, drapeluri cu ciucuri, candelabre, icoane enorme, tablouri cu teme creștine și alte cerințe excentrice ale miliardarului care și-a botezat „cuibul” „Palatul Becali”.

Palatul este copia Muzeului Rodin din Paris și a fost construit în anul 1920. Mai bine de 5.000 de metri are locul din Aleea Alexandru, dintre care 2.000 reprezintă suprafața locuibilă și 3.000 grădina. Clădirea impresionantă este un adevărat loc de pelerinaj, unde oameni de toate vârstele se strâng, cu speranța că miliardarul va „scăpa” printre degete măcar câteva sute de lei și pentru cei în nevoie.

Patronul FCSB-ului este și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gheorghe Hagi și a banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Ulterior, s-a axat pe domeniul imobiliar, a cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț. În prezent, are o avere estimată între 325 şi 425 de milioane de euro.

În prezent, Gigi Becali nu mai este proprietarul în acte al Palatului, ci Alexandra, Cristina și Teodora, cele trei fiice ale sale. În cadrul unui interviu, patronul echipei FCSB a declarat că a trecut proprietatea pe numele lor.

„Ăsta (n.r. – palatul) e deja pe numele fetelor, palatul ăsta. Am lăsat palatul ăsta, pe lângă toate… Le-am zis la fete: «Vă fac palate. Și aici vă fac palate, şi în ceruri»”, a dezvăluit Gigi Becali.

În continuare, Latifundiarul din Pipera a explicat în ce situație s-a aflat atunci când s-a decis să achiziționeze clădirea. Proprietatea respectivă a fost ridicată în anul 1920, de avocatul Iancu Manu:

„Când am cumpărat palatul ăsta mi-a spus unul, George Gaiţă, cică: «bă, Gigi, tu trebuie să ai o casă pe care nu o are nimeni, cea mai tare casă din România».

Bine, măi, hai să o văd. Şi am venit aici. Eu, pe vremuri, aveam aici o cunoştinţă, mai aproape. Când treceam pe aici (n.r. – pe lângă palat), vedeam numai armată, numai… A stat aici Petru Groza.

Şi eu când am intrat aici (n.r. în palat), zic, cât vrea, mă? Şi el zice: «bă, e unul, Cuptor, care cere 13 milioane de dolari, dar el, în mod normal, face 7 milioane de dolari. Şi o vinde, proprietarul e în America». Am venit, am văzut.

În ziua aia am dat telefon, el era prin concediu. L-am găsit, am vorbit eu cu omul. Şi el a zis aşa: «domnule, trebuie să vin în ţară». Am pe cineva care semnează. Am acolo pe cineva care să semneze, dar zice: «trebuie să primesc banii în bancă».

Zic, dă-mi un număr de cont din America, îţi trimit eu banii în America şi după aia semnează avocatul. Dar el zice: «Ai încredere în mine?».

«Păi m-am interesat de dumneata, ce familie eşti n-ai cum să fii escroc». I-am dat banii, 7 milioane de dolari, banii în bancă şi trebuia să vină să semneze avocatul.

Avocatul, când să vină să semneze, nu vrea să semneze. I-am dat telefon. El: «cum, domnule, i-am dat ordin să vină să semneze». I-am dat telefon avocatului, zice: «nu semnez, domnule Becali, că mi-e frică de Cuptor». Cum aşa?

«Păi mi-a zis că, dacă semnez, mă împuşcă». Şi i-am zis: «bine, vino să semnezi şi să văd dacă te împuşcă». M-am dus direct la Cuptor la birou şi i-am zis: «Am venit să te împuşc. Ca să te împuşc eu pe tine ca să nu îl mai împuşti tu pe ăsta că nu îmi semnează mie. Eşti atât de şmecher şi mafiot încât împuşti? Eşti tu mai puternic decât mine? Păi te împuşc eu pe tine».

Şi mi-a zis: «Ho, mă, nebunule, du-te şi semnează!». Eu îl cunoşteam pe Cuptor şi mi-am permis glumele astea. După m-am dus acolo şi mi-a semnat”, a mai spus Gigi Becali, în cadrul unui interviu filmat de Realitatea TV.