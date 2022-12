Mai sinceră de atât nu se poate! Ema Uta, răspunsuri fără perdea pentru CANCAN.RO: ”Înșelatul e la ordinea zilei!”

Ema Uta este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate make-up artiste din România. Blondina s-a făcut remarcată datorită talentului său, iar încă de la vârstă de 16 ani s-a dedicat pasiunii sale care a adus-o pe culmile succesului. De asemenea, de câțiva ani a reușit să lase cu gura căscată toată suflarea românească cu imaginile senzaționale din vacanțele de fițe în care merge, dar și cu pozele extrem de sexy pe care le afișează în mediul online. În cadrul unui interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, blondina s-a lăsat descoperită de fanii săi și ne-a vorbit despre lucruri mai puțin știute din intimitatea sa.

Ema Uta și-a câștigat destul de repede renumele de „Regina Transformărilor” și asta pentru că reușește să facă minuni cu chipul oricărei doamne și domnișoare care se lasă pe mâinile ei. Blondina a fost pasionată de mică de meseria care a propulsat-o pe culmile succesului.

Deși are un program extrem de încărcat, Ema ne-a dezvăluit că reușește să își facă timp și pentru micile sale plăceri din afara studioului de make-up.

CANCAN: Cum reușești să te împarți între meserie și viața personală?

Ema Uta: Destul de ușor pentru că îmi respect foarte mult munca și îmi acord timp pentru asta. Pentru viața personală există vacanțe, pentru viața personală există seri petrecute acasă sau în oraș la un restaurant, ieșiri mai răruțe, dar există. Și pe timp de zi, cursuri, cliente, videoclipuri.

VEZI ȘI: CE SPUNE EMA UTA DESPRE ÎNTÂLNIREA CU JENNIFER LOPEZ ȘI KIM KARDASHIAN: „AM FOST SURPRINSĂ…”

CANCAN: Te-ai gândit vreodată la ceea ce faci? Ți s-a părut vreodată prea greu? Te-ai vedea făcând altceva?

Ema Uta: Să știi că atunci când m-am apucat de machiaj, acum 15 ani, făceam și părul, realizam și coafurile clientelor. Dar în timp am decis să mă axez doar pe machiaj că e mai bine. Deci cred că aș fi făcut părul.

Ema Uta nu se uită deloc la bani când vine vorba de vacanțe!

CANCAN: Noi te vedem foarte activă pe rețelele de socializare și tot timpul ne arăți cum ai spus că ești la cursuri, a doua zi pleci într-o vacanță. Care a fost cel mai frumos loc pe care l-ai vizitat până acum?

Ema Uta: Cel mai mult mi-a plăcut Bahamas. Primesc întrebarea asta destul de des și ofer același răspuns pentru că îmi este foarte drag, acea locație îmi este foarte dragă, în principiu pentru că m-au impresionat foarte tare insulele cu animale, insula cu iguanelor, insula porcilor, nu știu dacă ai fost pe fază când postam de acolo. Și uite încă un loc unde am fost recent a fost Seychelles, unde mi-au plăcut enorm peisajele, estetica acelor plaje, de fapt, nu se regăsește nicăieri. Este impresionant.

CANCAN: Eu știu că ai călătorit și singură în unele destinații. Cum a fost experiența asta?

Ema Uta: Extraordinară! Chiar te încurajez și pe tine să o faci. Mi-a oferit așa ocazia să mă descopăr pe mine să văd dacă sunt capabilă să fiu independentă, să văd dacă sunt capabilă să mă descurc cu zborurile, să fiu la timp, să mă încadrez în toate planurile ca să ajung acolo. Și într-o altă ordine de idei, pur și simplu m-a ajutat ideea că în viață nu trebuie să depinzi de nimeni. Practic ești tu cu tine și așa trebuie să fie.

CANCAN: Nu te-ai plictisit, mă gândesc, ți-ai făcut un program?

Ema Uta: Deloc nu m-am plictisit. În principiu mă și împrietenesc cu oamenii pe unde mă cazez la hoteluri. Adică nu ai cum… Fiind singură, am nevoie de o poză, am nevoie de o filmare, rog pe cineva, astfel te împrietenești cu persoana respectivă este destul de ușor.

Cum reușește „Regina Transformărilor” să aibă un corp de invidiat

CANCAN: Ce mănânci tu de arăți atât de bine?

Ema Uta: Nu arăt atât de bine precum mi-aș dori, dar ce pot să zic, mănânc de toate în afară de pâine, pizza, în general carbohidrați. Pe astea le evit. În rest mănânc orice. De fapt, nu mănânc orice, nu mănânc niciodată stafide. Nu îmi plac deloc. Diete nu. Într-adevăr evit alimentele astea, dar nu am ținut diete niciodată.

Bine eu am și avut noroc de la natură că așa am fost întotdeauna. Nu am avut niciodată o burtică sau abdomenul… tot timpul am fost plată.

CITEȘTE ȘI: EMA UTA ȘI-A ARĂTAT TATUAJUL ASCUNS CU CARE ÎL ZĂPĂCEȘTE PE ALEX BODI! SEXOASA BLONDĂ A IEȘIT PE STRADĂ ÎNTR-O ȚINUTĂ CARE ÎI EXPUNE…

CANCAN: Ema spune-mi te rog cum a fost anul 2022 pentru tine?

Ema Uta: Unul de-a dreptul benefic așa cum au fost și ceilalți ani.

CANCAN: Ai schimba ceva dacă ai putea?

Ema Uta: Sincer aș fi făcut mai multe masterclass-uri, pentru că asta mi-am și propus pentru 2023. Să merg în cât mai multe orașe cu masterclass-ul meu.

Ce nu ar accepta Ema Uta niciodată într-o relație

CANCAN: Ești fericită în prezent? Crezi că își lipsește ceva?

Ema Uta: am stat să mă gândesc dacă îmi lipsește ceva. Nu îmi lipsește nimic. Și sunt fericită. Eu așa sunt, un om fericit de altfel.

CANCAN: Unde o să îți petreci Revelionul?

Ema Uta: Încă aștept un răspuns din partea agenției de turism în legătură cu biletele de avion pentru că momentan sunt full. M-am hotărât pe ultima sută de metri unde aș vrea să merg și încă aștept.

CANCAN: O să pleci singură?

Ema Uta: Nu. O să plec însoțită.

CANCAN: Sunt curioasă cum este Ema când este într-o relație. Ești o fire romantică?

Ema Uta: Nu, nu sunt. Nu știu exact ce înseamnă romantismul, petale de tradafiri și chestii din astea, inimioare.

CANCAN: Cadouri poate, să își surprinzi partenerul…

Ema Uta: Cadouri da. Îmi plac cadourile. Îmi place să fac cadouri și îmi place să primesc cadouri. Și îmi plac cadourile care se vede că sunt gândite dinainte și cumva s-a oferit un timp pentru a face o surpriză sau un cadou. Îmi plac cadourile venite din suflet. Dar cu partea mai colorată, nu, nu sunt genul.

CANCAN: Ema spune-mi ce nu ai accepta niciodată într-o relație? Adică ce ar putea să facă bărbatul de lângă tine și să îi spui „Gata”?

Ema Uta: Eee „Gata”, e exagerat. Dar cred că nu aș accepta să mi se vorbească altfel decât cum vorbesc și eu. Adică, dacă eu vorbesc cu căldură, dacă eu sunt dulce, dacă eu te respect, nu aș accepta niciodată un altfel de comportament în schimb. Adică… eu consider că întotdeauna într-un cuplu două persoane trebuie să fie chit. Din toate punctele de vedere. A, și să nu se treacă peste timpul meu de muncă. Adică să mi se respecte munca. Astea sunt singurele lucruri care m-ar deranja.

CANCAN: Adică peste înșelat ai trece?

Ema Uta: Înșelat… în ziua de azi, înșelatul este o chestie… a ajuns la ordinea zilei. Nu pot să zic că te mai impresionează ceva. În ziua de azi, înșelatul este un lucru minor, față de ce se poate face în ceea ce privește înșelatul încrederii persoanei de lângă tine. Nu trec nici peste asta, pentru că asta înseamnă lipsă de respect. Dar nu e o chestie care să mă agite atât de tare.

CANCAN: Cum reușești să treci peste micile discuții din relație?

Ema Uta: Sincer, mă plictisesc foarte repede de o ceartă și de cele mai multe ori eu vin cu propunerea să schimbăm subiectul sau să schimbăm starea. Nu pot să stau foarte mult timp supărată. Cred că este o chestie ori de la zodie, ori… Așa sunt eu. Așa trec peste.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected]ancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.