Întorsătură în conflictul Narcisei Moisa cu soțul ei. Yoannes a declarat că își iubește soția, dar n-o vrea înapoi „Cu toată ființa mea”

Yoannes și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe Instagram atunci când a mărturisit că o iubește „din toată ființa lui” pe Narcisa, dar nu se întoarce la ea. Bărbatul a luat decizia de a pleca de acasă în urmă cu o săptămână, din cauza unui scandal pe care l-a avut cu cântăreața în urma infidelității lui.

După ce Narcisa a venit plângând la televizor să își spună durerea si să fie auzită de Yoannes, care nu-i mai răspunde la telefon, rugându-l prin intermediul „Acces Direct” să se întoarcă acasă, iată că și bărbatul surprinde acum cu o declarație de dragoste adresată soției lui, însă încheiată cu „nu mai suntem împreună”.

Mai precis, întrebat de internauți, pe Instagram, dacă o mai iubește pe Narcisa, Yoannes a răspuns categoric „Da! Cum să nu iubești asemenea ființă? O iubesc cu toată ființa mea… doar că nu mai suntem împreună!”.

Narcisa Moisa îl vrea înapoi

”El are dreptate cu tot ceea ce spune. Eu am văzut negru în fața ochilor. Era doar o simplă aventură. Nu-mi vine să cred în ce stadiu am ajuns amândoi. El este pentru mine tot”, a spus Narcisa Moisa la Acces Direct, care a făcut și un apel către fostul iubit, rugându-l să-i răspundă la telefon.

”Am investit foarte mulți bani. Este o casă foarte mare. Avem dormitorul nostru, dormitoarele copiilor, la mansardă voiam să facem studio. Îmi doresc să vină înapoi, să ne reglăm conturile”, a spus Narcisa Moisa la Acces Direct.