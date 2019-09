Întrebată dacă a apelat la operațiile estetice, Anca Serea nu a mai rezistat și a răspuns pe Facebook. “Este adevărat că…”

În vârstă de 38 de ani, Anca Serea tocmai a născut cel de-al șaselea copil. Chiar și în aceste condiții, vedeta are o siluetă de invidiat, iar mulți dintre fani au întrebat-o dacă, de-a lungul timpului, a apelat la operații estetice. Soția lui Adi Sînă a deslușit, în cele din urmă, misterul.

“O întrebare care îmi este adresată extrem de des are legătură cu aspectul meu fizic, respectiv dacă este cel de la mama natură sau unul îmbunătăţit, să zicem artificial. Concret, am fost întrebată, cred de sute de ori, dacă am suferit vreo intervenţie chirurgicală. Nu mă simt datoare faţă de nimeni cu vreo explicaţie, mai ales că este vorba despre corpul meu.

Însă, nu am absolut niciun motiv să mă ascund că acest corp pe care îl vedeţi este cel pe care l-am primit de la natură, mai exact de la mama mea. Căci ea mi-a transmis minunatele gene care mă ajută să îmi păstrez silueta şi tenul într-o formă atât de bună. Este adevărat că am apelat la diverse creme şi proceduri de remodelare corporală care, fie vorba între noi, nu sunt străine niciunei doamne şi domnişoare“, a scris Anca Serea pe contul personal de socializare.

Anca Serea şi Adrian Sînă au împreună patru copii: Noah, Ava, Moise Petru și Leeah. În trecut, fosta prezentatoare de la Prima TV a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă, a rămas văduvă la doar 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Din mariajul cu el mai are doi copii, pe David şi pe Sara. Anca Serea şi Adi Sînă s-au căsătorit pe 6 noiembrie 2015. Înainte să se căsătorească cu Adi Sînă, ea a fost soția afaceristului Filip Poplingher cu care are doi copii: David și Sara.