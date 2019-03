Ioan Clămparu s-a „spovedit” în spatele gratiilor. Interlopul a povestit cum și-a cunoscut soția și cum au trecut peste momentul morții fetiței lor

Ion Clămparu, interlopul care este cunoscut opiniei publice drept ”Cap de Porc”, a fost condamnat în Spania la 25 de ani de închisoare pentru proxenetism după ce a obligat sute de tinere să se prostitueze. A fost adus în România şi încarcerat în Penitenciarul din Aiud, acolo unde este închis de aproximativ șapte ani. Potrivit unor surse din mediul penitenciar, Ion Clămparu a cerut magistraților de la Judecătoria Aiud să-i modifice regimul de detenție din regimul de maximă siguranță în regim închis. Clămparu a susținut în fața judecătorilor că are o conduită exemplară de la momentul încarcerării, că a făcut eforturi în vederea deprinderii unor valori în această perioadă și s-a implicat activ în activități educative, aspect care evidențiază o evoluție pozitivă. CANCAN.RO., site-ul nr. 1 din România, vă prezintă un interviu de senzație pe care Ion Clămparu l-a acordat pentru Justiție TV. (CITEȘTE ȘI: MAFIOTUL “CAP DE PORC” PARTICIPĂ ÎN ÎNCHISOARE LA CERCURI DE LECTURĂ, CONCURSURI DE ȘAH ȘI…)

Ion Clămparu, condamnat în lipsă la 13 ani de detenţie şi căutat de autorităţile judiciare române de opt ani, a fost prins în Spania, în luna septembrie 2011. Ion Clămparu, deferit justiţiei în lipsă, a intrat în custodia autorităţilor din Madrid, el fiind prins în urma unei ample acţiuni de filaj.

Grupul condus de Ion Clămparu a strâns – din activităţi de crimă organizată – sume totalizând milioane de dolari, bani folosiţi şi pentru a determina stoparea amplei anchete declanşate împotriva reţelei de crimă organizată coordonată de el, se arăta în rechizitoriul DIICOT. Acum, în interviul acordat pentru Justiție TV, Ion Clămparu pozează în ”victima sistemului” și a descoperit – cu rapiditatea celui care le ”știe” pe toate fiindcă are ”școala vieții”, explicații pentru toate infracțiunile sale.

”La noi în casă a fost Cuvântul lui Dumnezeu”

Ion Clămparu a pornit… de mic pe un drum fără întoarcere. Asta deși spune chiar el că în casa părinților săi – mama sa fiind de religie reformistă – exista ”Cuvântul lui Dumnezeu”. ”Eu am fost crescut frumos”, spune interlopul Clămparu, apoi continuă: ”După zece ani de stat în penitenciar, atunci când am ieșit, tatăl meu a murit. Eu deja îmi făceam planurile, din interiorul penitenciarului. Ce am să fac după ce scap. Primeam scrisori de la mama în penitenciar”. (VEZI ȘI AICI: VIAȚĂ DE ÎMPĂRAT PENTRU TEMUTUL ”CAP DE PORC” LA PENITENCIAR: ICRE NEGRE, SOMON ȘI CAMERĂ INTIMĂ!)

Însă este foarte clar că toate acele scrisori pe care interlopul Clămparu le primea de la mama lui, în pușcărie, nu au ajutat la nimic. Și asta pentru că ”băiatul mamei” dorea să câștige foarte mulți bani. Și așa a ajuns în Spania.

”Nu am descoperit eu apa rece”

Ion Clămparu a abordat acest interviu acordat pentru Justiție TV din postura celui care ”mărturisește”, încercând să pară doar o rotiță într-un angrenaj care l-a strivit, în cele din urmă. ”Nu am descoperit eu apa rece”, afirmă Clămparu cu o detașare care surprinde. Mai mult, nu numai că recunoaște că ”activitatea” se desfășura în cluburi ”de prostituție”, dar își permite să afirme – ca om din ”interior”, firește – că ”Spania este plină (n. red. – de astfel de cluburi), deși nu o recunoaște legal. Ei sunt majoritar catolici și nu legalizează prostituția, dar încasează 13 miliarde din prostituție.”

Interlopul nu se sfiește să recunoască și faptul că a fost adeptul a ceea ce s-ar putea numi ”tactica forței”. ”Acolo unde era nevoie și pentru a pune lucrurile la punct”, spune el. ”Și pentru cine plătea mai mult. Îi făceai serviciul persoanei respective”.

”Turnul, Lido, sensibilitate, respect, la o femeie țin lucrurile astea…”

Ion Clămparu declară, cu seninătate, că a plecat din România în momentul în care și-a dat seama că ”se strânge lațul”. Fuseseră arestați mulți dintre cei cu care ”colaborase”, așa că s-a gândit să plece. Numai că – spune el – a fost surprins să constate în țară mulți făceua ”lucruri în numele meu”. Întrebat cum intra în posesia informațiilor, ”Cap de Porc” a spus că l-au ajutat foarte multe televiziunile, fiindcă putea ”prinde” orice post. ”Dar am stat pasiv și indiferent. Pe urmă mi-am spus să le ignor, pentru că îmi făceau foarte mult rău. Am ajuns să mă consum foarte tare… Dar am stat departe, ca să nu mi le pună mie în cârcă. Și am scos dintre contacte pe toată lumea, prieteni etc…” (CITEȘTE ȘI: PROBE-ȘOCANTE ÎN PROCESUL MAFIOTULUI ”CAP DE PORC”! A OBLIGAT O MINORĂ SĂ AVORTEZE…)

Interlopul Clămparu are și momente de nostalgie și povestește cum și-a cunoscut soția, la Paris.

”Ca la Paris, la Paris totu-i frumos. La o petrecere restrânsă, unde îmi permiteam să ies. Am cunoscut-o timp de 10 zile și am plecat de acolo fiindcă eram suspect față de toți. Știți cum e, atunci când cineva se află sub urmărire, în fiecare moment e precaut. Am menținut contactul cu ea și a hotărât să ne întâlnim din nou. M-am prezentat George, ea știa câte ceva. Apoi i-am spus că nu sunt George. Apoi s-a născut fetița. A fost frumos la Paris, am impresionant. Turnul (n. red. Eiffel), Lido, sensibilitate, respect, la o femeie țin lucrurile astea… Apoi fetița a murit. Soția a plâns foarte mult, depresie, aceea a fost cea mai grea situație a mea. Dumnezeu a ajutat. După 3 luni a rămas din nou însărcinată. (…) Eu mă numeam altfel, aveam altă identitate…”

”Sunt două suporturi mari de care eu mă țin, altfel m-aș plafona”

Interviul continuă în același stil lipsit de închistare, fiindcă interlopul dă de înțeles că și-a învățat ”lecția de viață”. Lăsat să se ”dezvolte”, Ion Clămparu își permite să formuleze opinii și să tragă concluzii. În pușcărie a fost ”ușă de biserică”, nu încape nicio îndoială. ”Jucam rummy. Activitățile trezește 🙂 responsabilități. Te responsabilizează. Corul, biserica, 8 martie, nașterea Domnului, vine Paștele, răstignirea, învierea… Conștientiezi că ești departe de familie”.

Ion Clămparu a împodobit și bradul în pușcărie. ”Dacă îmi puneau în față o sută de euro sau o mie, atunci aș fi ales suta. Lupt. Vreau să fac toate activitățile, aleg lucrul ăsta. Există temelia. Sunt două suporturi mari de care eu mă țin, altfel m-aș plafona. Aș putea să trăiesc clipa. Nu. Eu am temelia – credința în Dumnezeu și familia. Mă ajută foarte mult”. (NU RATA: PROXENETUL ION CLAMPARU, INCHIS IN SPANIA, SUFERA INGROZITOR DIN AMOR: “MA TOPESC DE DOR! IL ASCULT PE SALAM CA SA MA ALINE”)

Totuși, ”Cap de Porc” știe că nimic nu mai poate fi ca mai înainte. Vremurile de altădată s-au dus ca și cum nu ar fi fost, iar amintirile interlopului nu țin de cald. Tocmai de aceea, într-un acces de sinceritate”, Ion Clămparu conchide: ”Există posibilitatea să îmi închei călătoria în penitenciar”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)