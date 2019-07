Ioana a obținut media 10 la Bacalaureat: “Să învăț pentru Bac s-a întâmplat pur și simplu învățând pentru viitor”

Elevii din Capitală care au obținut media 10 la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 spun că au învățat din timp, pe parcursul celor patru ani de liceu, pentru acest test, și nu în ultimele săptămâni.

Ioana Știubeiu este absolventă a Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, specializarea Matematică-Informatică. Ea a reușit să obțină media 10 la Bacalaureat și consideră că portretul unui admis de 10 nu este cel al unui supererou, ci al unui elev care se decide din timp ce cale vrea să urmeze, neabătându-se de la drumul său. Ioana a învățat și s-a pregătit constant pe parcursul celor patru ani de studiu, însă nu atât pentru examenul maturității, cât mai ales pentru viitor, pentru viață.

„Având în vedere că am știut încă din clasa a IX a că mi-am dorit să urmez un domeniu bazat pe științe exacte, să învăț pentru examenul de Bacalaureat s-a întâmplat pur și simplu învățând pentru viitorul care mă aștepta”, spune Ioana.

„Pentru mine, să lucrez la matematică, fizică a fost o plăcere, iar în legătură cu limba română, am o afinitate pentru cuvinte și pentru artă în sine, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Practic, pentru examen m-am pregătit încă din clasa a IX a, învățând pentru teste, teze, etc. Am făcut meditații, m-au ajutat să aprofundez și să fixez materia”, menționează absolventa.

Absolventa a mărturisit faptul că vestea reușitei de 10 la Bacalaureat a primit-o în ziua afișării rezultatelor de la sora sa și de la una dintre cele mai bune prietene ale sale care au sunat-o să o felicite. În ceea ce privește planurile de viitor, Ioana plănuiește să urmeze cursurile Facultății de Automatică, din cadrul Politehnicii din București.

Tânăra nu e doar un absolvent responsabil și ambițios, ci și unul extrem de pasionat de artă și frumos. „Pasiunile mele sunt lectura, caligrafiatul și sportul. În ultima vreme, din păcate, nu am apucat să mă preocup foarte mult de aceste lucruri, singurul mod în care am reușit să mă relaxez a fost ieșind cu prietenii”, a spus Ioana.