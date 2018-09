Ioana Dima, soția lui Salvatore Popescu, românul dispărut la Istanbul, primele declarații: “Ne-am despărțit la intrare în palat!” Ce bunuri avea bărbatul asupra sa

Un turist român în vârstă de 51 de ani a dispărut în timp ce vizita Palatul Topkapi din Istanbul. Revenită în țară, familia lui Salvatore Popescu așteaptă ajutor din partea autorităților române și turce.

Turistul român lucrează ca inginer în Ploiești, iar dispariția sa misterioasă a avut loc în ziua de 30 august 2018, în jurul orei 13.30. El se afla într-o excursie de grup alături de fiică, soție și soacră.

„Ne-am despărţit cumva la intrare în palat. Eu şi fiica mea am rămas pe o băncuţă în faţa palatului, la intrare, să ne odihnim puţin, iar soţul meu a ales să meargă să viziteze împreună cu fluxul acela mare de turişti.

Eu personal nu l-am văzut intrând în palat, dar fiica mea spune că l-a văzut la poartă, acolo unde se face check-in-ul, unde turiştii prezintă biletele. În palat, noi nu ne-am întâlnit deloc cât timp a durat vizita, deşi ne-am tot uitat după el”, a spus Ioana Dima, soția bărbatului dispărut.

În primă fază, Ioana Dima nu a intrat în panică, crezând că soțul ei s-a întors la hotel, pentru că era obosit. Când a văzut că nu se afla nici acolo, femeia a alertat autoritățile.

„Nu ne-am îngrijorat la început, pentru că spaţiul este foarte mare acolo. Abia la ieşire ne-am dat seama că ceva s-ar fi putut întâmpla pe parcurs, pentru că nu a apărut la poartă, acolo unde ne-am întâlnit cu toţii din grup. Am zis că există posibilitatea să se fi întors la hotel, pentru că era obosit, dar din păcate nu era nici acolo.

În aceeaşi zi am anunţat dispariţia soţului meu atât la Consulatul României, cât şi la Poliţia din Istanbul, dar mi-au spus că trebuie să treacă 24 de ore de la dispariţie pentru a începe o anchetă, conform legilor de la ei.

Abia a doua zi, târziu, după ce trecuseră mai bine de 24 de ore, am declarat dispariţia în mod oficial, cu o declaraţie scrisă. Mi-au cerut o fotografie cu soţul meu, pe care Poliţia turcă a trimis-o către toate secţiile lor. Reprezentanţii Consulatului au verificat la spitalele din Istanbul, dar nu am găsit nimic acolo. Aceasta ar fi fost varianta fericită, am spus noi.

Să i se fi făcut rău şi să fi fost transportat la spital, doar că nici aici nu a fost găsit. În plus, din câte am înţeles, spitalele de acolo au obligaţia să anunţe autorităţile în caz că primesc un turist cu probleme şi nu s-a întâmplat aşa ceva”, a mai spus femeia, conform adevarul.ro.

Ioana Dima a precizat că Salvatore Popescu nu avea asupra lui valori, care să atragă atenția hoților.

„Singurul lucru valoros, dacă pot spune asta, era o geantă în care se afla o cameră video Panasonic. Nu avea alte bijuterii în afară de verighetă. Bani nu avea, decât câţiva lei. Îmi dăduse mie să ţin restul de bani. Nici vorbă de vreo sumă mare. Mă gândesc că, dacă ar fi fost tâlhărit, dacă cineva şi-ar fi dorit acea cameră, smulgea geanta pur şi simplu.

Nu avea afaceri personale, suntem nişte oameni simpli, amândoi angajaţi care trăim dintr-un salariu mediu. Soţul meu nu era implicat politic în niciun fel, nu era înscris în nicun partid, nici măcar în vreo asociaţie sportivă sau de orice alt fel şi nici nu era bolnav”, a mai spus Ioana Dima.