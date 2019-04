Ioana Filimon, pălmuită de Cătălin Moroșanu la Fermă. Imagini difuzate la Pro TV

Vesti proaste pentru fanii brunetei voluptoase care sperau sa o vada mai mult, la TV. Vedeta a fost eliminata din Ferma 2019 pe 4 aprilie.

Ioana Filimon, palmuita de Catalin Morosanu in timpul duelului. In editia Ferma 2019 de pe 4 aprilie 2019, Miss Romania a intrat la duel cu Geanina Ilies. In timpul intrecerii, Ioana Filimon a fost palmuita de Catalin Morosanu. Nu cu rautate, ci cu intentii bune!

Ioana Filimon a pierdut duelul cu Geanina Ilies, in ciuda faptului ca Morosanu a apelat la violenta fizica pentru a o motiva. Ioana a fost eliminata de la Ferma 2019 si a parasit competita cu lacrimi in ochi. Miss Romania sustine ca palma primita a motivat-o, dar nu suficient de mult.

„Cum spuneam, îmi era deja rău de câteva zile şi cred că s-a şi văzut. Noroc cu Moro, care mi-a şi dat o palmă, să-mi revin. Altfel, nu cred că mai puteam să continuu duelul. M-a luat prin surprindere Moro cu palma aceea, dar m-a ajutat foarte mult, a ştiut cum să procedeze la momentul acela. Eram făra vlagă, nu mai puteam, cred că nici nu mai voiam să lupt pentru că mă dureau toate, fiecare părticică din corp mă durea. A fost foarte greu”, a declarat Ioana potrivit Click.ro.