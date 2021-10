Ioana Năstase, anunțul șocant al serii: ”Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit”

Ioana Năstase, soția celebrului tenismen Ilie Năstase, și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețele de socializare, după ce a postat o declarație cel puțin suprinzătoare. Bruneta își începe confesiunea spunând că ”Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit”, ceea ce te duce cu gândul la despărțirea de Ilie Năstase.

Redăm, în întregime, postarea Ioanei Năstase de pe pagina sa de Facebook.

”Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit!!!! Mă consider o femeie puternica și mândra de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune ca aceasta experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine.

RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT!!! În toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt,crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine.

Va rog, sa ma înțelegeți ca in acesta perioada voi avea nevoie de liniște si putina intimitate!!! Va mulțumesc frumos,pentru înțelegere!

Cu deosebit respect, IOANA!

Sursa foto: Facebook