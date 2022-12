Ioana Năstase i-a dat un ultimatum fostului tenismen: „Nu prea mai e căsătorie asta!”

Situația dintre Ioana Năstase și fostul tenismen nu pare să se îmbunătățească. Cei doi au în continuare probleme în relație și chiar dacă nu au semnat actele de divorț deocamdată, bruneta se gândește să facă acest pas. Mai mult, soția lui Ilie Năstase i-a dat acestuia un ultimatum.

De câteva luni, căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase este din ce în ce mai tensionată. Cei doi au fost implicați în nenumărate scandaluri, ba chiar și-au aruncat cuvinte și acuzații dure în spațiul public.

NU RATA: IOANA NĂSTASE, LA UN PAS DE TRAGEDIE! CE A PĂȚIT SOȚIA CELEBRULUI TENISMEN: ”DUMNEZEU M-A SALVAT”

Fostul tenismen a spus despre soția lui că ar fi plecat de acasă și nu a mai putut să ia legatura cu aceasta, în timp ce bruneta mărturisea că nu se simte respectată în relație. Recent, Ioana Năstase a decis să spună adevărul despre ce se întâmplă acum în căsnicia ei cu Ilie Năstase. Aceasta a menționat că se gândește să divorțeze definitiv.

„Ce să zic eu acum?! Atunci când nu mai există comunicare cu celălalt partener, când unul stă mai mult singur, cum e cazul meu, se duce totul de râpă, nu?! Nu prea mai e căsătorie asta!Am stat până acum că am zis sa fiu om, să aibă și el pe cineva în caz că, Doamne ferește, i se întâmplă ceva! Are o vârstă totuși! I-am și zis: Ilie, nu mai bea! Și acum mă trezesc eu prin poze marea băutoare?! Hai să fim serioși! Am și eu familie care vede așa ceva, îi afectează astfel de scandaluri !„, a spus Ioana Năstase pentru click.ro.

Măcinat de probleme în noiembrie

Noiembrie a fost o lună dificilă pentru Ilie Năstase. Mai întâi, Ioana, soția lui, l-a părăsit. Din nou! Femeia nu a mai răspuns la telefon, fiind de negăsit (DETALII AICI). După care, “Nasty” a fost prins băut la volan. În urma testării, polițiștii au descoperit că avea o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat (FOTO + INFORMAȚII AICI). Urmează să fie sancționat!