Ioana Năstase, primele declaraţii după accidentul de la echitație: ”Mi-am cam văzut moartea cu ochii”

Ioana Năstase a avut parte de o experienţă neplăcută în urmă cu câteva zile. Partenera de viață a fostului mare campion la tenis Ilie Năstase a fost aruncată de pe cal, însă din fericire nu s-a întâmplat nimic grav. Cu toate acestea, bruneta s-a ales cu o sperietură zdravănă, iar în următoarea perioadă o să fie nevoită să ia un tratament.

Ioana Năstase a avut parte de un accident la echitație recent. Bruneta a vorbit pentru prima dată despre momentele de groază prin care a trecut pe reţelele de socializare.

”Înainte de a fi aruncată de pe saua lui ”Cezar”!!! Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru ca m-a salvat și de aceasta data !!!”, a scris Ioana Năstase pe contul ei de socializare.

Ulterior, a dat mai multe declaraţii despre ce s-a întâmplat în cadrul unui interviu. Ioana Năstase a explicat faptul că starea sa de sănătate nu este una foarte bună, însă urmează un tratament. De asemenea, bruneta a mărturisit că nu îşi explică ce s-a întâmplat în acel moment cu calul.

”Nu mă simt prea bine, iau tratament, trebuie să recunosc, mi-am cam văzut moartea cu ochii, m-a aruncat în cap. Calul meu, pe care îl știți voi, doar că el foarte schimbat, am și întrebat ce are calul, mi-a spus că nu are nimic, de obicei se lucra cu el înainte de a încăleca eu, se lucra cu el, timp de 20 de minute, lucra băiatul care se ocupa în mod special de el zilnic”, a explicat Ioana Simion, potrivit spynews.ro.

”Mi-a zdruncinat rău creierii, trebuie să recunosc. Și coloana… Eram pe nisip, ceea ce a fost foarte bine, pentru că a atenuat”, amai spus aceasta.

Ioana Năstase şi-a cumpărat un cal de 25.000 de euro

În cadrul unui interviu, Ioana Năstase a dezvăluit că, în urmă cu ceva timp, a fost împreună cu partenerul său, pentru a-și alege un cal. Doar că exemplarul care i-a plăcut era mult prea scump, 25.000 de euro, astfel că ex-liderul ATP a refuzat să-l mai plătească. Bruneta nu a renunțat și, într-un final, a decis să-l achite singură, din banii ei.

“Am plecat de acasă cu Ilie ca să-mi aleg calul, el probabil a crezut că va costa în jur de 5.000-10.000 de euro, iar eu i-am spus că primul căluț care va veni peste mine ală va fi al meu. Primul căluț care a venit către mine a fost Cezărică care era și foarte scump. Ilie auzind prețul a spus nu. Peste 20.000 de euro. Mi-a zis că nu-ți iau femeie niciun cal că e prea scump”, a spus Ioana Năstase, la un post de televiziune.

În continuare, bruneta a povestit că, după mai multe vizite, s-a atașat iremediabil de cal, astfel că s-a dus la bancă și a scos cei 25.000 de euro necesari pentru a-l cumpăra. Ulterior, Ilie Năstase a revenit la sentimente mai bune și a decis să suporte și el jumătate din preț.