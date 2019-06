Ioana Tufaru a recunoscut cum face sex cu soțul ei: “Noaptea ne iubim în..”

Nimeni nu s-ar fi așteptat la asemenea dezvăluiri, dar Ioana Tufaru a ”dat din casă”, cum se spune, fără ”perdea”. Este vorba despre ”momentele intime” ale cuplului, iar Ioana Tufaru a recunoscut că aceste momente ”nu pot să lipsească”.

Fiica Andei Călugăreanu este bucuroasă că are o familie, iar micuțul Luca este un reper fundamental în viața ei. Dincolo de toate neajunsurile trecutului, Ioana trăiește o realitate în care, după cum spune chiar ea, se simte foarte bine. Și, suplimentar, aduce în discuție… viața sexuală a cuplului. Amorul conjugal se desfășoară, așa cum spune Ioana, chiar în cameră cu micuțul Luca, după ce acesta adoarme, fiindcă familia locuiește într-o garsonieră și nu există altă variantă.

“Locuim într-o cameră, avem garsonieră. Este destul de mare, suntem foarte mulțumiți. Ne este bine așa cum suntem. Momentele romantice dintre noi sunt noaptea. Atunci ne iubim. Când Luca doarme. El are pătuțul lui. Adoarme la noi în pat și după aceea noi îl mutăm în pătuțul lui și ne vedem și noi de momentele noastre intime, ca fiecare. Aceste momente nu pot să lipsească”, a declarat fiica Andei Călugăreanu pentru ciao.ro.

”Este o mamă responsabilă”

Ioana este lăudată de partenerul ei de viață. Acesta spune că s-a îngrășat fiindcă ”nevasta gătește bine”, iar printre mâncărurile lăudate se află sarmalele și gulașul.

“De Luca are foarte mare grijă, este o mamă responsabilă. Dar și de mine are grijă. Acasă e curat, lucrurile sunt la locul lor, spală și face o mâncare extraordinară. Nu vedeți că m-am îngrășat? Nevasta gătește bine. Face sarmale bune, gulaș, plus multe preparate delicioase”, a declarat soțul Ioanei.