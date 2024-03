Ioana Tufaru, primele declarații după ce a fost dată afară din locuința pe care Gigi Becali i-a oferit-o: „Nu se mai putea”

Ioana Tufaru nu a avut o viață prea ușoară. Problemele de sănătate nu au lăsat-o să muncească, iar traiul și l-a câștigat destul de greu. În urmă cu ani de zile, Gigi Becali empatiza cu problemele acesteia și îi oferea o locuință. Vreme de aproape nouă ani fiica Andei Călugăreanu a locuit în garsoniera pe care patronul FCSB i-a pus-o la dispoziție, însă recent a fost nevoită să se mute. Se pare că dărnicia latifundiarului din Pipera a ajuns la final, iar Ioana Tufaru, fiul și soțul ei au fost nevoiți să se mute. Acum, fata celebrei actrițe a făcut primele declarații pe această temă.

În luna decembrie a anului trecut, înaintea sărbătorilor de iarnă, Ioana Tufaru a aflat că trebuie să elibereze locuința pe care Gigi Becali i-a pus-o la dispoziție. Acesteia i s-a spus că întreaga clădire o să fie renovată și că nu va mai putea locui acolo. Vestea nu a fost una prea bună, însă fiica Andei Călugăreanu s-a descurcat și a mers mai departe. Acum, ea a vorbit despre decizia lui Gigi Becali, dar și despre locul în care locuiește acum.

Așa cum spuneam, vreme de aproape nouă ani, familia Ioanei Tufaru a locuit în garsoniera lui Gigi Beclai. Însă, visul frumos s-a terminat, iar aceasta a trebuit să se mute. În cadrul unei emisiuni, fiica Andei Călugăreanu a vorbit despre acest subiect și a dat mai multe detalii despre mutarea ei și decizia patronului FCSB.

Se pare că Gigi Becali ar avea planuri mari cu blocul în care locuia Ioana Tufaru, așa că l-a băgat în renovări, fapt ce a adus și la evacuarea Ioanei Tufaru. Ei bine, aceasta spune că nu îi poartă pică latifundiarului din Pipera și îi este recunoscătoare pentru ajutorul pe care i l-a oferit până acum.

„Am plecat de acolo pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo, am înțeles că are alte planuri cu blocul acela, nu pot contesta asta.

În orice caz, recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om, ne-a ținut acolo, pe 3 august am fi făcut 9 ani de când stăm acolo și omul cât să te țină, la un moment dat era de așteptat că aici se va ajunge, pentru că na…”, a declarat Ioana Tufaru, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.