Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, premiate la Gala Mari Sportivi 2024! Au câștigat medalia de argint la dublu rame feminin, la Jocurile Olimpice de la Paris

Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au fost premiate la Gala Mari Sportivi 2024. Cele două canotoare au cucerit medalia de argint la dublu rame feminin, la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Vă mulțumim pentru premiu și pentru invitație. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la obținerea medaliei noastre, dar vreau să-i mulțumesc și Roxanei, deoarece, în ultimele două luni, înainte de Jocurile Olimpice, timpii noștri de acasă nu ne apropiau de o medalie, iar ea a dat dovadă de tărie și de curaj. Fericirea a fost supremă, când am obținut medalia alături de ea”, a spus Ioana Vrînceanu, în cadrul evenimentului.

„Mulțumim din suflet pentru această onoare de a urca în fața dumneavoastră. Cum a spus și Oana, într-adevăr, timpii noștri nu erau atât de buni pentru a ne gândi la o medalie, dar nu întotdeauna socoteala din târg este ca cea de acasă. Noi ne-am făcut treaba cum am știut cel mai bine la concurs, iar, când ne-am aliniat la start cu adversarele noastre, am dat tot ce am putut din noi, să aducem o medalie acasă. Mulțumim frumos!”, a spus și Roxana Anghel.