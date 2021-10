Ion Surdu, câștigătorul Exatlon, nu mai locuiește în România. Cu ce se ocupă acum sportivul

Ion Surdu este marele câștigător Exatlon 2019, la băieți, iar la fete, cea care a luat trofeul a fost Andreea Arșine, ambii din echipa Faimoșilor. După un parcurs incredibil, Ion Surdu şi-a adjudecat marele premiu de 50.000 de euro, învingându-l pe Gabi Nedelcu, din echipa Războinicilor.

Însă, în prezent, câștigătorul marelui premiu al show-ului Exatlon în 2019, a plecat din România. Surdu a evoluat mult din punct de vedere sportiv în ultimii doi ani și a prins un contract cu unul din cele mai importante circuite de arte marțiale mixte din Europa.

Ion Surdu locuiește acum în Poznan, Polonia, acolo unde se antrenează alături de câțiva dintre cei mai buni luptători de pe continent. Moldoveanul a reușit să convingă în circuitul KSW și și-a creat deja mulți fani. Deși a rămas îndrăgostit de Cluj, Surdu a preferat să se mute cu totul în Polonia ținând cont de frecvența cu care au loc luptele acolo, adică aproape lunar.

KSW (Konfrotacja Sztuk Walki – confruntare de arte marțiale) este un circuit care a fost înființat în anul 2004 și a avut deja 63 de ediții.

Ion Surdu a avut probleme cu legea

Sportivul a fost condamnat, anul trecut, la un an și jumătate de închisoare pentru acces ilegal la un sistem informatic, însă decizia a fost atacată cu apel.

Conform informațiilor din dosar, singura acuzație pe care procurorii i-o aduc sportivului a fost aceea că și-a pus la dispoziție conturile pentru ca banii obținuți din tranzacții frauduloase să poată ajunge la cei care au organizat această rețea. Faptele de care este acuzat s-ar fi petrecut în anul 2015, când sportivul avea doar 19 ani și era elev în ultimul an la un liceu din Cluj Napoca, scrie Wowbiz.ro.

Potrivit propriilor declarații consemnate de judecători, Surdu ar fi fost racolat inițial prin intermediul unui cetățean moldovean, care l-a întrebat dacă are un cont bancar în care își primește bursa școlară. Acesta i-a povestit că are un prieten care a vândut o mașină dar are probleme cu banca și are nevoie de un alt cont pentru a-și încasa banii respectivi. Pentru serviciile lui, Surdu urma să primească un comision. El nu avea antecedente penale și deținea un loc de muncă, la data judecării. De asemenea, Surdu și-a recunoscut faptele în timpul anchetei.

Cine este Ion Surdu

Originar din Republica Moldova, dar mutat la Cluj la vârsta de 16 ani, câştigătorul Exatlon Ion Surdu a început aventura în sport cu fotbalul, evoluând în divizia naţională, iar mai apoi în Liga a 3-a.

Pe lângă fotbal, a mai practicat crossfit, volei, baschet şi handbal, dar pasiunea lui în prezent este cuşca de MMA. Deşi s-a apucat abia la 20 de ani de acest sport, iar începutul a fost unul mai dificil, este campion naţional şi european la MMA, campion naţional de Kempo şi a reuşit să obţină şi centura de la Supreme Night Fight, competiţie ce se organizează la Cluj.

Sportivul a mai recunoscut că sportul nu i-a adus dintotdeauna venitul necesar pentru a se putea întreține, de aceea a fost nevoit să lucreze într-un bar, pentru venituri suplimentare.

Sursa foto: Arhiva Cancan