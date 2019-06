Cine este, de fapt, Ion Surdu, barmanul care a câștigat Exatlon 2019 de la Kanal D

Unul dintre cei doi câștigători ai concursului Exatlon 2019 este Ion Surdu, un luptător de MMA care în trecut a lucrat ca barman.

Originar din Republica Moldova, dar mutat la Cluj la vârsta de 16 ani, câştigătorul Exatlon Ion Surdu a început aventura în sport cu fotbalul, evoluând în divizia naţională, iar mai apoi în Liga a 3-a.

Pe lângă fotbal, a mai practicat crossfit, volei, baschet şi handbal, dar pasiunea lui în prezent este cuşca de MMA. Deşi s-a apucat abia la 20 de ani de acest sport, iar începutul a fost unul mai dificil, este campion naţional şi european la MMA, campion naţional de Kempo şi a reuşit să obţină şi centura de la Supreme Night Fight, competiţie ce se organizează la Cluj. (CITEȘTE ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA MERGE CU TROTINETA LA KANAL D, DUPĂ CE ȘI-A DONAT PREMIUL DE LA EXATLON! ”AM GREȘIT, ACUM PLĂTESC”!)

„În primul rând, vreau să vă mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut sau care nu m-au susţinut, dar s-au uitat la mine, pentru că fără voi nici noi nu am fi fost acolo. Ce pot să zic este că am încă mari emoţii, dar o să încerc să vorbesc mult mai mult cu voi prin toate reţelele de socializare. A fost o experienţă foarte frumoasă, unică şi cu siguranţă ce vedeţi de acasă pare mai simplu, dar acolo toate lucrurile sunt mult mai complicate, mult mai dure, mai reci. Chiar dacă am fost într-o echipă, a fost şi o competiţie individuală şi, după cum s-a văzut, cine rezistă psihic, acela are avantajul. Eu am avut acest avantaj pentru că practic un sport individual şi pentru acest lucru vreau să le mulţumesc antrenorilor mei. Sper că v-a plăcut ce am făcut acolo şi sper că am fost spectaculos. Am încercat să fiu eu şi sper că veţi aprecia acest lucru“, a declarat Ion Surdu, care a făcut parte tot din echipa Faimoşilor.

Ion Surdu a lucrat ca barman

Sportivul a mai recunoscut că sportul nu i-a adus dintotdeauna venitul necesar pentru a se putea întreține, de aceea a fost nevoit să lucreze într-un bar, pentru venituri suplimentare.

„Am început ca ajutor de barman și treptat am prins meseria, din ajutor am devenit barman. Sunt expert în shot-uri, dar știu să fac și cocktail-uri, smoothie-uri sau limonade. Îmi place foarte mult cafeaua și știu să fac desene în cappuccino, sunt un fel de barista, ultimul meu job a fost la un coffee shop în Cluj. Am trecut prin toată partea de industrie ospitalieră, numai în bucătărie nu am intrat” , a povestit,cu sinceritate, câștigătorul sezonului trei al Exatlon.

Beatrice Olaru, marea câştigătoare Exatlon din sezonul 2

Beatrice Olaru este marea câştigătoare a celui de-al doilea sezon Exatlon România. În primul sezon trofeul i-a revenit Faimosului Vladimir Drăghia, de data aceasta marele premiu a fost adjudecat de o Războinică: Beatrice Olaru. (VEZI ȘI: ILINCA VANDICI ȘI VLADIMIR DRĂGHIA VOR PREZENTA “FAN ARENA”, O EMISIUNEA DEDICATĂ FANILOR “EXATLON”)

În semifinală, Beatrice Olaru s-a confruntat cu Corina Petruţ. La începutul jocului, Betty spunea: “Când am pornit în experienţa Exatlon, nu ştiam la ce să mă aştept. Dar acum, că sunt aici, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat. Şi pentru momentele fericite, dar mai ales pentru momentele în care am căzut. Din momentele grele, din care am învăţat, m-am redescoperit, am făcut cunoştinţă cu mine în cel mai real mod aici. M-am cunoscut cum nu aş fi putut să mă descopăr în altă parte. M-a schimbat mult această experienţă. De fapt, schimbat nu e cuvântul potrivit, ci echilibrat. Plec de aici un om cu mai multă încredere în mine şi mult mai echilibrat”.