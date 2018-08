Ilinca Vandici și Vladimir Drăghia vor prezenta “Fan Arena”, o emisiunea dedicată fanilor “Exatlon”

Vladimir Draghia si Ilinca Vandici vor prezenta impreuna, in aceasta toamna, la Kanal D, „Fan Arena”, o emisiune care vine in intampinarea milioanelor de romani care urmaresc „Exatlon” cu sufletul la gura si care isi doresc sa afle cat mai multe detalii despre ce se intampla in Republica Dominicana, cu concurentii lor favoriti.

Materiale in exclusivitate, cele mai fierbinti informatii despre Faimosii si Razboinicii celui de-al doilea sezon „Exatlon” vor fi dezbatute intens la „Fan Arena”, un talk show inedit ce beneficiaza de experienta „in teren” a lui Vladimir Draghia, cel care a castigat primul sezon , dar si de gratia, curiozitatea si cunostintele dobandite in ani de televiziune ale Ilincai Vandici. Ciao.ro Iulia Vantur, suma COLOSALA pentru Cerbul de Aur! Cate mii de euro primeste pentru 3 nopti de show

Vladimir stie foarte bine cu ce se confrunta noii concurenti si va empatiza cu familiile si prietenii celor care lupta in aceasta toamna pe traseele complexe din Republica Dominicana, pe care ii va avea invitati in platou.

Ilinca Vandici a fost infocata sustinatoare a concurentilor din primul sezon „Exatlon” si asteapta cu nerabdare sa afle cat mai multe lucuri din culisele noului sezon.

„Am fost si sunt fan si stiu ce inseamna sa arzi de curiozitate sa afli tot mai multe lucruri despre ce se intampla in Republica Dominicana. Am suferit si am explodat de bucurie de multe ori urmarind primul sezon, iar acum sunt foarte fericita ca pot sa aflu lucruri extrem de interesante la cald si ca le pot impartasi celor de acasa. Il admir enorm pe Vladimir Draghia, el reprezinta o parte importanta din „Exatlon”, prin modul in care s-a luptat, a rezistat, s-a impus prin fair play si si-a apropiat publicul „, spune Ilinca Vandici.

„Este pentru prima daca cand ma aflu in postura de prezentator. Imi va fi greu, dar tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care am acceptat aceasta provocare. Al doilea motiv ar fi acela ca ma simt apropiat de subiectul emisiunii. Cunosc instrainarea, emotia, speranta, lupta de acolo, ceea ce ma va ajuta sa ii inteleg, sa empatizez cu concurentii noului sezon . Voi incerca sa le vorbesc telespectatorilor despre ceea ce nu se vede la televizor. Voi incerca sa le raspund la curiozitatile pe care, de la revenirea mea in tara, intalnindu-ma cu ei pe strada, am vazut ca le au. O sa incep chiar acum, raspunzand la cea mai frecventa intrebare: . Da, totul este cat se poate de ! Este chiar mai real decat viata de zi cu zi. Sunt bucuros ca voi face parte, iarasi, din aceasta aventura, incepand, in acelasi timp, un drum nou pentru mine „, a declarat Vladimir Draghia.

Pe masura ce concurentii vor fi eliminati din competitie, acestia vor veni in platoul „Fan Arena” pentru a dezbate la cald impresii, emotii, intamplari, alaturi de prezentatorii emisiunii, de ceilalti invitati, totul in fata milioanelor de sustinatori ai Razboinicilor si Faimosilor. Concurentii primului sezon „Exatlon” vor veni si ei pentru a-si sustine favoritii si a povesti, din proprie experienta, cum se desfasoara competitia si ce poti sa simti traind chiar acolo, in Republica Dominicana, tensiunea concursului, conflictele inerente, testarea limitelor fizice si psihice.