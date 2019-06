Cine e, de fapt, Andreea Arsine, câștigatoarea Exatlon 2019 de la Kanal D

În premieră, concursul ”Exatlon” și-a desemnat doi câștigători, atât o fată, cât și un băiat, ambii din echipa Faimoșilor. Andreea Arsine este unul dintre ei, iar după mulți ani în care a fost răsplătită cu premii la concursuri internaționale, acum a cules laurii cei mari, la Exatlon: 50.000 de euro!

Atleta Andreea Arsine şi luptătorul MMA Ion Surdu au fost desemnați câştigătorii „Exatlon“ şi ai premiilor de 50.000 de euro.

Andreea Arsine este una dintre cele mai de succes atlete din România, practică atletismul de la vârsta de 8 ani și are în spate 11 ani de performanțe.

Născută în Botoșani, Andreea Arsine a câstigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioană națională, internațională și balcanică la atletism, a participat și la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la poba 20 km marș).

„Exatlon chiar este pentru mine o provocare. E un pachet întreg, fizic și psihic. Sunt obișnuită să câstig, nu am acceptat de-a lungul vieții mele locul II sau III, cumva cred că am fost predestinată să câștig, dar stiu să și pierd, am învățat și asta”, spunea Andreea Arsine despre participarea ei la „Exatlon”, dar si despre atitudinea ei in fața unei competiții.

Primul mesaj al Andreei Arsine după ce s-a întors în România

Andreea s-a întors deja în țară și a transmis, în exclusivitate pentru Exatlon România, primul mesaj:

”A fost un sentiment foarte placut sa castig aceasta competitie, pentru ca am avut un parcurs foarte anevoios, ca sa spun asa. Prima parte a fost foarte ok, dupa care am avut o parte de oboseala.

Au fost discutii in echipa, cum s-a intamplat totul si ajunsesem la un moment dat sa cred ca nu mai este locul meu in aceasta competitie. Duelurile la care am luat parte mi-au dat putere pe de o parte, dar primul duel a fost incarcat cu foarte multa durere…” a spus Andreea Arsine.

Beatrice Olaru, marea câştigătoare Exatlon din sezonul 2

Beatrice Olaru este marea câştigătoare a celui de-al doilea sezon Exatlon România. În primul sezon trofeul i-a revenit Faimosului Vladimir Drăghia, de data aceasta marele premiu a fost adjudecat de o Războinică: Beatrice Olaru. (VEZI ȘI: ILINCA VANDICI ȘI VLADIMIR DRĂGHIA VOR PREZENTA “FAN ARENA”, O EMISIUNEA DEDICATĂ FANILOR “EXATLON”)

În semifinală, Beatrice Olaru s-a confruntat cu Corina Petruţ. La începutul jocului, Betty spunea: “Când am pornit în experienţa Exatlon, nu ştiam la ce să mă aştept. Dar acum, că sunt aici, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat. Şi pentru momentele fericite, dar mai ales pentru momentele în care am căzut. Din momentele grele, din care am învăţat, m-am redescoperit, am făcut cunoştinţă cu mine în cel mai real mod aici. M-am cunoscut cum nu aş fi putut să mă descopăr în altă parte. M-a schimbat mult această experienţă. De fapt, schimbat nu e cuvântul potrivit, ci echilibrat. Plec de aici un om cu mai multă încredere în mine şi mult mai echilibrat”.