Vladimir Drăghia, dezvăluiri despre Exatlon!

Vladimir Drăghia a făcut dezvăluiri neștiute despre ”Exatlon”. Actorul a mărturisit cum ar fi trebuit să se numească de fapt echipa roșie și cine a ales, într-un final, numele.

Vladimir Drăghia s-a bucurat de mare succes la concursul Exatlon România, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor. El a fost desemnat marele câștigător al competiției, în urma voturilor primite de la telespectatori. La final, a anunțat că donează premiul de 100.000 de euro pentru copiii bolnavi de cancer. Iar acum a făcut niște dezvăluiri neștiute despre competiția din Republica Dominicană. (CITEȘTE ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA MERGE CU TROTINETA LA KANAL D, DUPĂ CE ȘI-A DONAT PREMIUL DE LA EXATLON! ”AM GREȘIT, ACUM PLĂTESC”!)

”Haideti sa va dau o informatie din interior. Echipele ar fi trebuit sa se numeasca altfel. In prima zi cand am ajuns acolo… Dar nu mai stiu cum trebuia sa se numeasca. Am ajuns tot noi sa ne alegem numele echipelor din mai multe variante. Initial ar fi trebuit sa ne numim „Vedetele”. Am zis ca suna rau „vedetele”. A venit cineva cu propunerea „Faimosii”, pentru ca suna asa… Ca in benzile desenate. Pare de poveste, fara sa sune neaparat rau. In Romania, cand zici vedete vine cu un bagaj neplacut. Sunt doua nume care tin mai mult de povesti, de poveste!”, a spus Vladimir Drăghia în cadrul unei emisiuni TV.

Vladimit Drăghia are o rudă diagnosticată cu cancer

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru stirilekanald.ro, Vladimir Drăghia a fost întrebat dacă în familia sa există cineva care suferă de această boală cumplită. El a aflat că ruda sa a fost diagnosticată cu cancer chiar înainte de a pleca la competiția Exatlon România, care a avut loc în Republica Dominicană. (VEZI ȘI: ILINCA VANDICI ȘI VLADIMIR DRĂGHIA VOR PREZENTA “FAN ARENA”, O EMISIUNEA DEDICATĂ FANILOR “EXATLON”)

”Da, dar nu am vorbit niciodată despre el. S-a întâmplat foarte curând, adică înainte să plec la Exatlon. Da, am un caz în familie și am aflat înainte să plec la Exatlon. Nu cred că din acest motiv am ajuns să donez premiul acestei cauze, eu lucrez cu MagiCAMP de vreo doi ani, chiar 3 ani, dar, da, s-a întâmplat asta și în familia mea însă, nu am vrut să vorbesc despre acest lucru”, a dezvăluit Vladimir Drăghia, potrivit wowbiz.ro.