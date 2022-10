Ionel Bebe Lazăr a murit la 47 de ani. Interpretul de muzică populară suferea de o boală gravă

Este doliu în lumea muzicii populare. Ionel Bebe Lazăr s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani. Artistul suferea de o boală gravă, iar ultima perioadă și-a petrecut-o pe patul de spital. Bărbatul suferise și două intervenții chirurgicale, iar în doar câteva luni slăbise 20 de kilograme.

Ionel Bebe Lazăr s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani. Interpretul de muzică populară se afla internat în Spitalul Fundeni, acolo unde făcea ședințe de radioterapie. Bărbatul trecuse prin două intervenții chirurgicale, pentru a-i fi înlăturate mai multe tumori canceroase care îi afectaseră organele interne.

Medicii l-au depistat pe Ionel Bebe Lazăr cu o tumoră malignă a rectului, la vezica urinară, și cu una la ficat. Boala se afla într-un stadiu avansat, motiv pentru care acesta a fost supus unor operații. După ce a fost depistat cu boala gravă, interpretul de muzică populare avea nevoie și de ajutor financiar, motiv pentru care ceruse și ajutorul colegilor de breaslă. Atunci, s-au mobilizat și au început să strângă sume de bani, pentru a fi ajutat. Ulterior, însă, corpul i-a cedat. Apropiații cântărețului au anunțat în cursul acestei zile că interpretul de muzică populară a murit.

„A plecat la ceruri Ionel Lazăr, valoros rapsod al cântecului popular muntenesc, din zona etnofolclorică a Sloboziei. Dumnezeu să te ierte și să-ți facă odihnă veșnică, Ionele!”, este mesajul scris de un apropiat al artistului.

Ionel Bebe Lazăr slăbise 20 de kilograme, în doar câteva luni

Cântărețul slăbise 20 de kilograme din cauza bolii. Chiar dacă se afla pe patul de spital, Ionel Bebe Lazăr nu a renunțat la pasiunea sa, și anume muzica.

„Slabisem în ultimul timp, am crezut că e de la oboseala, nunți, de la munca în gospodărie, dar era vorba despre o boală imprevizibilă pe care o duc de un an jumate. Am avut o tumoră pe care am descoperit-o foarte tarziu. Când m-am operat, medicii au constatat că au aparut și alte tumori la vezica urinară, pulmon și ficat. Acum am fost operat a doua oară și sunt pe patul spitalului Fundeni. Doamne, să mă fac și eu bine, câte zile oi avea, că viața mea e in mâinile lui Dumnezeu! De un an jumate n-am mai putut sa dorm, acum mi-a făcut domnul doctor niște calmante pentru somn”, mărturisea interpretul pentru StarPopular.ro.

Sursă foto: Facebook