Ioniță de la Clejani, noi declarații despre starea de sănătatea a Vioricăi: ”Mi-a fugit pământul de sub picioare”

Viorica de la Clejani a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus! Artista, în vârstă de 48 de ani, este internată la Institutul Matei Balş din Capitală, iar soțul ei a făcut noi declarații despre starea ei de sănătate.

În urmă cu câteva luni, Viorica de la Clejani părea sceptică în ceea ce privea vaccinul anti-COVID. Artista declara că noul virus este de fapt o gripă. Spunea că se va vaccina doar dacă va fi obligată să facă acest lucru. Iată, însă, că acum a contractat noul coronavirus. Din fericire, artista a făcut o formă ușoară a bolii, dar familia ei nu poate sta liniștită până nu se va întoarce acasă. (NU RATA ȘI: VIORICA DE LA CLEJANI, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE FULGY A DEZVĂLUIT CĂ MARGHERITA AR FI FOST VIOLATĂ DE DAN BURSUC)

Viorica de la Clejani se află internată, de trei zile, la Institutul ”Matei Balș” din Capitală. Artista se află într-un salon și nu la secția ATI, unde se află persoanele în stare gravă, intubate. Ioniță de la Clejani a simțit că cerul cade peste el când a aflat că soția lui s-a infectat cu COVID-19. Acesta a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a Vioricăi și i-a îndemnat pe români să ia în serios pandemia.

”Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Bals de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și in asistente, ca vor avea grijă de soția mea.

Viorica nu se vaccinase antiCovid, dar lua niște medicamente…așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent, Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI!”, a mărturisit Ioniță de la Clejani pentru Playtech.

Viorica de la Clejani, mesaj de pe patul de spital

De pe patul de spital, Viorica a ținut să-și liniștească fanii. Cântăreața de muzică lăutărească a mărturisit că starea ei de sănătate evoluează bine și că după perioada de recuperare va începe din nou concertele. De asemenea, artista i-a îndemnat pe fani să meargă la medic atunci când au simptome.

Ceilalți membri ai familiei s-au testat și, din fericire, nimeni nu a mai contractat virusul. (CITEȘTE ȘI: VIORICA DE LA CLEJANI, IMAGINE EMOȚIONANTĂ CU FIICA EI DE ZIUA SA DE NAȘTERE. CUM ARĂTA MARGHERITA LA DOAR CÂȚIVA ANIȘORI)

”Dragii noștri prieteni, vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați! Să vă țină Dumnezeu sănătoși! Sunt bine, am o formă ușoară, Slavă Domnului, iar medicii sunt de părere că mă voi recupera rapid! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Ioniță și copiii noștri sunt sănătoși! Ca orice om civilizat și conștient de pericol, m-am prezentat la spital încă de la primele simptome. Am luat boala din pripă și parcursul este unul optimist. Vă rog și pe voi să procedați la fel, să mergeți cu toată încrederea și să solicitați ajutor medical în timp util!

Țin să mulțumesc medicilor de la Institutul Matei Balș care mă monitorizează, sunt profesioniști adevărați și oameni cu suflet! Respect! Având în vedere că starea mea evoluează spre bine, după o scurtă perioadă de recuperare, ne vom vedea sănătoși și voioși, la evenimente! Până atunci, să vă țină Dumnezeu în paza Lui și să vă dea sănătate și o vacă bună cu lapte! Cu prietenie și gând bun, aceeași Viorica de la Clejani”, a fost mesajul postat de artistă.