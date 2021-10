Ionuț Chirilă vede progrese la Clinceni: „Am fi putut câștiga cu mai multă atenție!”

Ionuț Chirilă, antrenorul principal al formației Academica Clinceni, s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat în epilogul rundei a 11-a, scor 1-1 cu FC Botoșani.

„Concluzia este că, după doar două săptămâni de pregătire, am reușit să dominăm cea mai bună echipă din campionat ca și forță colectivă. Sunt mulțumit de joc, că am construit atacuri poziționale gândite în terenul Botoșaniului. Sunt mulțumit că am crescut față de jocul cu FCSB și asta e foarte important. Sper să creștem și mai mult în jocul de la Craiova. Sunt foarte mulțumit că avem meciuri tari pentru că în meciurile cu echipele din vârful clasamentului ne fac să vedem la ce nivelul suntem în drumul nostru spre a salva acest sezon. Sunt convins că, dacă echipa aceasta ar fi jucat ca în seara asta și ca în meciul cu FCSB, cu Mioveni, cu Argeș, cu Dinamo, cu celelalte echipe care erau accesibile, acum aveam undeva la 13-14 puncte ușor. E clar că e un progres. Am fi putut să câștigăm meciul de azi cu puțină atenție. Am presat foarte mult, dar eu sunt mulțumit cu acest rezultat. Lucrurile frumoase se fac cu sacrificii și poate merită să ne sacrificăm în continuare și să nu ne culcăm pe o ureche ca să devenim o echipă puternică. Trebuie să fim modești, să arătăm un fotbal curat, frumos, pe care televiziunile să-l aprecieze și să fie un lucru în favoarea fotbalului”, a declatat Ionuț Chirilă, la finalul meciului Academica – FC Botoșani 1-1.

Vă reamintim că după acest duel Liga 1 se va întrerupe două săptămâni pentru a face loc acțiunilor loturilor naționale.