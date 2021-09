Ionuț Gojman, fosta ispită de la “Insula Iubirii”, a devenit tată. “Este fantastic!” Prima imagine alături de micuțul său

Ionuț Gojman, fosta ispită de la “Insula Iubirii”, a devenit tătic pentru prima dată după ce iubita lui, Silvia, a adus pe lume un băiețel. Pe Facebook, bărbatul a postat o fotografie în care își ține în brațe fiul nou-născut. Lângă poză, a scris un mesaj emoționant.

Silvia și Ionuț Gojman au devenit părinți după doar ani de relație. Fosta ispită de la “Insula Iubirii” este în al 9-lea cer, ca, de altfel, și proaspăta mămică. Pe o rețea socială, bărbatul i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că l-a făcut tată.

“Viața într-o poză. Mereu am crezut că există cineva acolo sus care are grijă să le așeze pe toate la momentul potrivit. Și de fiecare dată am simțit că nu sunt singur în ceea ce fac. Dumnezeu are un mod ciudat de a-mi arăta că există. Mă trimite acolo unde trebuie, cum trebuie și când trebuie de fiecare dată și o face la modul acela în care să îmi lasă impresia că de fapt deciziile sunt ale mele. Îmi oferă de unde nu mă aștept ceea ce-mi lipsește și mă împlinește. Dar mereu la momentul potrivit. Îmi arată ce este bun și ce este rău printr-un mod doar de el știut”, a scris Ionuț Gojman pe Facebook.

Ionuț Gojman, după ce a devenit tată: “Mulțumesc, Doamne!”

În urmă cu mai multe luni, Ionuț Gojman mărturisea că vrea să devină tată, dorință care i s-a împlinit în această toamnă. Pentru acest lucru, a ținut să mulțumească, încă o dată, Divinității.

“Este fantastic și atât de ușor de observat dacă privești cu atenție modul lui de a acționa. Absolut fantastic. Suntem energie pură și nimic mai mult. Viața este fantastică și nu mai cred că trebuie planificată prea mult, doar înteleasă și mai apoi trăită. Toate au un scop bine definit. Fantastică viața și plină de frumos! Acel moment în viață de nedescris! Mulțumim, Doamne! Bine ai venit, BABY BOY!”, a mai scris Ionuț Gojman.