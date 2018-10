Ionuț Jaguarul, în lacrimi înainte să plece din nou la Exatlon!

Ionuț Jaguarul a plecat din nou în Exatlon, în calitate de antrenor. Sportivul a vorbit cu mama lui înainte să plece în Republica Dominicană. Finalistul sezonului trecut a fost cooptat de producători pentru a apărea și în acest sezon.

Înainte de a urca în avion, Ionuț Jaguarul a simțit un gol în suflet știind că pleacă din nou pentru o perioadă mai lungă. Surse apropiate de sportiv susțin că acesta a fost foarte emoționat când le-a spus rudelor și prietenilor că pleacă din nou la Exatlon. Emotiv așa cum îl știu toți, Jaguarul a plâns înainte de a pleca în Republica Dominicană.

„Mama şi sora mea sunt în Anglia. Le-am zis că mă duc la Exatlon şi au fost surprinse. Mi-au transmis însă că sunt de acord cu decizia mea şi mă susţin. Poate tocmai de aceea, vorbele lor m-au făcut să îmi dea lacrimile. Ele si nepotelul meu sunt cele mai importante persoane din viata mea ”, a declarat Ionuț Jaguarul pentru wowbiz.ro.

Ionuț Jaguarul s-a despărțit de soție

Deși păreau să aibă o relație solidă, se pare că lucrurile nu stau deloc așa cum au lăsat impresia la început. Ionuț Jaguarul și soția lui, Nella au trecut prin momente dificile și s-au despărțit. Ea îl acuză pe sportiv că a înșelat-o de mai multe ori.

„Da, ne-am despartit, nu e clar? De indata ce nu mai exista nicio poza cu noi doi. Motivul…Nu stie ce vrea de la viata. Si inca ceva…el deja este cu cineva. Nu cunosc detalii prea multe, eu am primit poze, el este cu cineva. Cu toate ca ma sunase ieri, la cineva, la pranz, care mi-a spus ca s-a intalnit cu Ionut cu noua lui iubita. Ieri am primit poza cu ei, in care apareau in pat, dezbracati, intelegi ce vreau sa zic. Tu imi spui ca vrei libertate si vrei sa te bucuri de viata…El nu vrea sa munceasca. Daca el nu vrea sa munceasca, inseamna ca el nici nu vrea sa faca ceva pentru viitorul nostru. A venit schimbat, dar in rau”, a spus Nella în urmă cu ceva timp. (Vezi mai multe detalii AICI)