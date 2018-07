Deși păreau să aibă o relație solidă, se pare că lucrurile nu stau deloc așa cum au lăsat impresia la început. Ionuț Jaguarul și soția lui, Nella, trec prin momente dificile, cei doi sunt la un pas de divorț, tânăra îl desfiițează pe fostul concurent de la Exatlon și îl acuză de infidelitate.

„Da, ne-am despartit, nu e clar? De indata ce nu mai exista nicio poza cu noi doi. Motivul…Nu stie ce vrea de la viata. Si inca ceva…el deja este cu cineva. Nu cunosc detalii prea multe, eu am primit poze, el este cu cineva. Cu toate ca ma sunase ieri, la cineva, la pranz, care mi-a spus ca s-a intalnit cu Ionut cu noua lui iubita. Ieri am primit poza cu ei, in care apareau in pat, dezbracati, intelegi ce vreau sa zic. Tu imi spui ca vrei libertate si vrei sa te bucuri de viata…El nu vrea sa munceasca. Daca el nu vrea sa munceasca, inseamna ca el nici nu vrea sa faca ceva pentru viitorul nostru. A venit schimbat, dar in rau.

Nu mai era persoana care a plecat. Ceea ce s-a intamplat la televizor a fost un teatru ieftin, ca ma iubeste. Intre noi nu au fost lucrurile niciodata foarte roz, m-a inselat de multe ori, am incercat sa fac ceva bun cu el. Eu apoi am venit aici la munca si el isi dadea intalnire cu altele pe internet.

Eu sa-mi gasesc pe cineva? Eu inca sunt maritata, inca suntem casatoriti si nu sunt genul care sa sa sara dintr-o floare in alta.

In august merg acasa, o sa bag divort de el si fiecare pe drumul lui. Nu stiu exact ce vrea, ce e in capul lui, nu are rost sa imi bat capul.

Am dormit cu el in pat, dar mi se pare cea mai falsa persoana. Sunt scarbita! Nici bine nu ai plecat de langa mine si deja te afisezi cu cineva si o prezinti prietenilor nostri ca fiind iubita ta?!”, a spus Nella pentru wowbiz.ro.

Ionuț a ținut să se apere și a mărturisit că nu este adevărat că a fost sau ar fi cu cineva. „Eu de intalnit nu m-am intalnit cu nimeni, nu m-am afisat cu nimeni. Tot timpul meu l-am petrecut cu niste prieteni si tot timpul stau cu ei. Scrie lumea pe internet, mi-am dat seama ca e un cont fals si ma ispitea cumva…ma tot intreba cand vin in tara.

Cu o seara in urma mi-a scris un domn pe Facebook „Jaguarule, cand mai vii la Bucuresti sa ne intalnim cu toti fanii?” si eu in ideea asta am zis ca vreau sa ma intalnesc, sa ma vad cu cei care m-au sustinut. Atat. Recunosc, poza nu este de acum, este de la inceput, cand eram noi impreuna. Nu mint. Am trecut peste. Este o poza veche. Nu am facut nimic cu nimeni.„, a spus el.

Nella a călcat strâmb cât Ionuț a stat la Exatlon?

În momentul în care Nella și Ionuț s-au confruntat în direct, Ionuț a dat înțeles că și Nella ar fi călcat strâmb în perioada în care el a stat la Exatlon. „Un prieten m-a tras deoparte si mi-a spus: „Mai bine ca te-ai despartit. Si-ti voi zice mai tarziu” Eu nu am pus la suflet chestia asta, pana nu aflu eu nu pot sa o zic, dar prietenul meu o sa vorbeasca cu acei baieti sau acel baiat care timp de 5 luni, cat am fost plecat ar fi fost cu ea. Repet, inca nu stiu sigur, nu vreau sa ma pronunt…„, a mai declarat Ionut.