Ionuț Jaguarul și-a tras tatuaj! Ce și-a scris fostul concurect de la Exatlon pe mână și ce planuri mai are

Ionut Sugacevschi, poreclit Jaguarul, cel care a pierdut finala de la Exatlon în fața lui Vladimir Drăghia, și-a făcut tatuaj. „Am vrut să îmi exprim viața mea de până acum, cu tot ce înseamnă ea”, a spus ”Jaguarul”, pentru wowbiz.ro.

Sportivul a suportat șapte ore pe mâna unui maestro în tatuaje, care i-a gravat prima parte a desenului, un “cavaler al nopții!”

“Toți oamenii au în viață momente de frică, de teamă, sunt sigur de acest lucru! Așa a fost și în cazul meu! De-a lungul timpului, am trecut prin tot felul de stări, umane de altfel, care m-au marcat! Însă, am avut tăria să le depășesc, să merg mai departe și să fiu puternic, din ce în ce mai puternic. Poate tocmai de aceea, prin acest tatuaj, am vrut să îmi exprim viața mea de până acum, cu tot ce înseamnă ea, chiar și cu aceste stări!

În plus, desenul de pe mâna stângă este doar o parte a proiectului, îmi voi mai face si alte tatuaje în continuarea lui, chiar până la umăr, în care se va regăsi acest mesaj, “FEAR”! Un mesaj important pentru mine, dar și pentru adversarii pe care îi voi întâlni în ring sau în viață! Vreau să le fie, sportiv vorbind, “frică” sau “teamă” de mine, luați-o cum vreți!”, a spus Ionuț.