Iordănescu jr. jubilează după victoria contra „câinilor”: „Victoria nu poate fi contestată de nimeni!”

Edward Iordănescu, managerul general al echipei Gaz Metan Mediaș, a declarat că este mândru de elevii săi după prestația avută în victoria cu 2-1 din cea de-a doua etapă a play-out-ului cu Dinamo.

Iordănescu jr. a spus că din punctul său de vedere duelul a fost cu ult peste ceea ce se joacă în play-out.

„A fost un joc care pe mine m-a făcut mândru de jucători prin tot ce au arătat. A fost un joc peste media play-out-ului, un meci de play-off. Ocaziile mari au fost de partea noastră. Am întâlnit cel mai valoros adversar din play-out. Victoria nu poate fi contestată de nimeni. Sunt 4 jocuri fără înfrângere și intrăm într-o formă foarte bună. Din păcate pentru noi, se întrerupe campionatul. Îmi doream mult să câștigăm, să legăm două victorii. Știu că am un palmares pozitiv în fața lui Dinamo. Eu nu am un război cu nimeni”, a declarat Edward Iordănescu la finalul partidei câștigate de elevii săi cu 2-1.

După acest rezultat echipa lui Edward Iordănescu a urcat pe primul loc în play-out cu 22 de puncte în timp ce Dinamo a rămas pe locul 3 cu 19 puncte.

Ultimele două partide din etapa a II-a a play-out-ului vor avea loc astăzi. De la ora 18:00 Chiajna va primi pe teren propriu vizita formației Hermannstadt iar de la 20:30 FC Voluntarii se va duela cu FC Botoșani.

Programul etapei a II-a din play-out:

Dunărea Călărași – Poli Iași 1-2

Gaz Metan Mediaș – Dinamo București 2-1

luni, 18 martie

ora 18:00 Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

ora 20:30 FC Voluntari – FC Botoșani

Clasament play-out:

1 Gaz Metan- 22 puncte

2 Poli Iași- 20 puncte

3 Dinamo- 19 puncte

4 FC Botoșani- 19 puncte

5 Hermannstadt- 16 puncte

6 FC Voluntari- 14 puncte

7 Dunărea Călărași- 12 puncte

8 Concordia Chiajna- 10 puncte