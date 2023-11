„Ipocriți!”. Aroganța pentru care Meghan Markle și prințul Harry au fost făcuți praf în Statele Unite

Recent, Prințul Harry și Meghan Markle au zburat în Las Vegas pentru a lua parte la unul din concertele susținute Katy Perry. Ducii de Sussex au călătorit cu un avion privat, aroganță pentru care au fost taxați de cei care luptă împotriva schimbărilor climatice.

Ducele și Ducesa de Sussex, care în trecut și-au exprimat îngrijorarea cu privire la problemele climatice, au călătorit, împreună cu alte celebrități, cu un avion deținut de moștenitorul texan al petrolului Michael Herd, de la Santa Barbara la Las Vegas.

Prințul Harry și Meghan Markle au fost catalogați ca fiind ”eco-ipocriți”

Decizia celor doi a stârnit un val de reacții negative din partea activiștilor de mediu, mai ales că Prințul Harry este fondatorul și proprietarul organizației caritabile Travalys pentru promovarea turismului durabil și ecologic.

Citește și: S-A AFLAT! ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE PRINȚUL HARRY NU VA DIVORȚA NICIODATĂ DE MEGHAN MARKLE

Într-o postare pe blogul de pe site-ul organizației caritabile, Harry îi îndeamnă pe oameni să ia în considerare opțiuni de transport mai ecologice, cum ar fi autocarele, feriboturile sau trenurile atunci când călătoresc, iar dacă merg cu avionul să aleagă clasa economică. Angela Levin, jurnalist și expert regal, susține că ducele de Sussex nu-și merită locul la cârma organizației.

”Ei cred că au devenit atât de grandioși, încât nici nu ar visa să călătorească cu un zbor normal. Au toți acești prieteni bogați care plătesc pentru asta. Este mai rău decât ”fă ce spun eu, nu ce fac eu”, pentru că el este patronul unei organizații de caritate”, a declarat Angela Levin, jurnalist și expert regal, pentru TheSun.

În 2019, Harry și Meghan au fost aspru judecați pentru că au călătorit de 4 ori cu un avion privat în decurs de doar 11 zile, inclusiv la casa lui Sir Elton John din Nisa.

Aeronava folosită pentru a ajunge la concertul lui Katy Perry eliberează aproximativ 1,8 tone de CO2 în fiecare oră – aproape un sfert din cele 7,4 tone pe care le produce în medie un britanic în fiecare an. În conformitate cu obiectivul Acordului de la Paris, de a menține încălzirea globală sub 2C, limita de carbon al fiecărei persoane nu ar trebui să fie mai mare de 2,1 tone pe an.

Prințul William a zburat cu un zbor comercial spre Singapore

Câteva ore mai târziu, fratele ducelui, prințul William, a călătorit cu un zbor comerical British Airways spre Singapore, unde a luat parte la decernarea premiilor Earthshot Prize, premii care celebrează inovațiile revoluționare în lupta împotriva schimbărilor climatice.

”William a fost întâmpinat extrem de bine în Singapore, veste ce ar putea să-i enerveze pe Harry și Meghan. Acest tip de comportament este exact motivul pentru care au fost numiți ”eco-ipocriți”, a mai spus expertul regal.