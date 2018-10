Ipoteza șocantă în cazul morții interlopului Briceag! S-a sinucis? Ce apare în imaginile transmise live pe Facebook

Daniel Radu, zis “Briceag”, a murit în urma unui grav accident rutier, pe care l-a provocat chiar el, din cauza neatenției la volan. Aflat într-un Porsche Cayenne, interlopul ținea un live pe Facebook în timp ce conducea cu viteză mare.

Unul dintre bărbații cu care vorbea înainte să moară a fost Ciobotarul Boboc, vărul lui Daniel Radu. De altfel, acesta a postat și un mesaj după ce ruda sa a încetat din viață.

“Dumnezeu să-l ierte pe Daniel Briceag. Vărul meu .care fara mila la secerat moartea nemiloasa in timp ce era in live …nu am sa uit niciodată..dumnezeu sa le dea putere copiilor sii nevestei lui sa treacă peste acest obstacol atit de greu ce a dat peste iei prins in gheare de moartea nemiloasa sii fulgeratore a regelui din familia din casa lor . dale doamne putere sii inima tare sa treaca de acceasta incercare a vieții care de multe ori nu are mila de noi oameniii..dumnezeu să-l ierte ..pe briceag varul meu ..amin sii amin..”, este mesajul original pe care l-a postat, pe Facebook, vărul lui Briceag.

Între timp a apărut o ipoteză șocantă, iar unele persoane sunt de părere că Briceag s-a sinucis. Asta deoarece nu a avut nicio reacție în scopul de a evita accidentul, așa cum se poate observa pe filmare.

“Te pup, Briceag!”, “A cui nuntă e, tată?”, “Unde ești, bossulică? Distracție maximă, petrecere frumoasă”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Daniel Radu în momentul în care a început live-ul.