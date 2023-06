Ireal! Câţi bani a luat Luis Gabriel din dedicaţii la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Suma depăşeşte orice imaginaţie

Ziua de 27 mai 2023 a fost perfectă pentru unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. La nunta lui Smiley cu Gina Pistol s-au afișat atât familie, cât și persoanele apropiate sufletelor lor. Au dansat până în zori, iar dedicațiile au curs pe bandă rulantă. De altfel, printre cei care au făcut urări de bine și au cântat la petrecere se numără și Luis Gabriel. Artistul a susținut un spectacol în mijlocul ringului, iar plata a fost pe măsură. Iată mai jos, în articol, câți bani a încasat cântărețul din dedicațiile pe care le-a făcut!

Se cunoaște, deja, faptul că Luis Gabriel este unul dintre artiștii autohtoni care întreține cu ușurință atmosfera la un eveniment. Piesele pe care le cântă au ajuns la inimile oamenilor. De altfel, chiar și dedicațiile! În data de 27 mai 2023, cântărețul a susținut un moment special la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Luis Gabriel a făcut dedicații pe bandă rulantă și a reușit să strângă o mică avere, în doar 45 de minute de cântare.

Cele mai cunoscute piese ale sale au fost auzite la evenimentele pe care le-a susținut, inclusiv la cel al Ginuței cu artistul Smiley. De altfel, pentru o sesiune de cântat, care durează în jur de 45 de minute, artistul reușește să strângă bani cât pentru un Mercedes din 2018, așa cum mărturisește el.

Cât încasează Luis Gabriel pentru un moment artistic de 45 de minute

Despre participarea la nunta lui Smiley cu Gina Pistol a mărturisit că a fost perfectă. S-a distrat alături de gazde, a făcut un adevărat show, chiar și în condițiile în care nu a putut să onoreze cu prezența prea mult timp: „La nuntă la Smiley și Gina a fost într-adevăr spectaculos. Au fost niște gazde minunate. Și atmosfera mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine. Îmi pare rău că nu am putut să stau mai mult pentru că mai aveam de onorat trei evenimente. Am stat cât de mult am putut pentru că a fost într-adevăr special”.

Pe de altă parte, Luis Gabriel a mărturisit câți bani încasează pentru un program artistic de 45 de minute. Așa cum a mărturisit și el, în cadrul interviului, încasează bani cât pentru un Mercedes din 2018. La o mică analiză a pieței în acest sens, prețul unui astfel de autoturism este în jur de 30.000 de euro. Pe de altă parte, artistul nu se plânge că se află într-o continuă mișcare, atunci când vine vorba despre onorarea contractelor pe care le are.

„Eu mereu ies, merg pe la cântări și ajung la tot felul de petreceri. Nu faci nicăieri bani ca în țara ta. Pe un program de 45 de minute am luat banii cât pe un Mercedes din 2018. Nu mă plâng niciodată de muncă. Îmi place să muncesc, să merg la cântări și dacă iau și bani frumoși, cu atât mai bine. Eu dorm de la 7-8 dimineața până la 13.00-14.00. Apoi mai dorm după-amiaza dacă am cântare în apropiere de București. Stau și cu familia câteva ore”, a spus Luis Gabriel pentru Fanatik.

