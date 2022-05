Ireal! Câți bani a scos Liviu Vârciu din buzunar pentru o cină la un restaurant, pe litoralul românesc: ”Cât am înjurat...”

Liviu Vârciu a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi. În prezent, actorul are o viaţă la care mulţi nici nu visează şi îşi poate permite orice moft. Cu toate acestea, prezentatorul de la Antena 1 nu a uitat de unde a plecat, iar atunci când scoate bani din buzunar ţine cont de suma pe care o cheltuieşte. Recent, acesta a dezvăluit cât a plătit pentru o cină la un restaurant, pe litoralul românesc.

Liviu Vârciu a devenit un om chibzuit şi nu mai aruncă cu bani în stânga şi în dreapta ca în tinereţe.

Recent, acesta a vorbit despre o experienţă care i-a lăsat un gust amar, după ce a fost într-o scurtă plimbare pe litoralul românesc. Acolo, acesta a oferit o sumă considerabilă pe o masă la un restaurant.

Prezentatorul de la Antenă a recunoscut că prețurile de la malul mării sunt exagerate.

„Cât am înjurat, nu vreau să zic unde am fost. Am fost la Constanța, era unul cu un grătar în față, cu niște vită. De vita japoneză știam că nu ai cum să te apropii că e scumpă. I-am zis să ne taie și nouă, eram șase persoane. Eu cu finii mei și niște prieteni. I-am spus să ne taie și nouă, au fost șase porții. M-am gândit cât să coste, că era 45 lei//100 de grame. 19 milioane am dat, vă dau cuvântul meu de onoare. Am nota de plată”, a spus el la TV.

Liviu Vârciu, despre ce mai neagră perioadă din viața lui

În cadrul unui podcast, Liviu Vârciu a povestit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața lui. Atunci când după o carieră strălucitoare în trupa L.A. s-a confruntat cu o situație financiară extrem de precară.

„În 2005, eu nu aveam 200 de dolari să-mi plătesc chiria în Tineretului. Și îi mulțumesc lui Dulceață. Dulceață îl chema pe proprietarul apartamentului și chiar era o dulceață. Tot timpul mă aștepta. Domnul, n-am acum. Și venisem de la L.A, adică venisem de la 10.000 de dolari pe zi. Nu știu ce-am făcut cu banii, nu vă mint. Vă dau cuvântul meu că nu știu ce-am făcut cu banii. Nu doar eu, toți băieții din L.A, că nici Ache, nici Adi nu sunt bine”, spunea Liviu Vârciu.

Sursă foto: Instagram