Ireal ce a pățit un bărbat după ce a cumpărat o caserolă de mici din Kaufland Cluj-Napoca, pe care a dat 16.99 lei. Ce s-a întâmplat când i-a gătit

Ireal ce a pățit un bărbat după ce cumpărat o caserolă de mici din Kaufland Cluj-Napoca! Pentru produsul respectiv, acesta a achitat 16.99 lei. După ce i-a gătit a avut parte de un şoc. Marius a povestit întreaga situaţia pe reţelele de socializare.

Atunci când mergem la cumpărături este necesar să ţinem cont de câteva aspecte importante pentru a nu avea parte de surprize neplăcute. Data de expirare, ingredientele din care produsele sunt făcute sau pur si simplu felul în care acestea arată ar trebui mereu verificate de cumpărători. De cele mai multe ori, preţurile mici sau promoţiile îi fac pe clienţi să pună în coş produsele fără să le verifice.

Cu toate acestea, există şi situaţii în care produsele arată la exterior foarte bine, însă în interior situaţia să nu stea deloc aşa.

Este şi cazul unui clujean care a povestit pe reţelele de socializare faptul a cumpărat mici de la Kaufland, i-a gătit și ce nu a mâncat a pus la congelator. A doua zi, acesta i-a reîncălzit şi a descoperit că larvele de viermi din interior au eclozat.

”Mititeii au fost luați joi seara (se poate vedea ora pe bon) și au fost ținuți la maxim 2 grade in frigider pana vineri la amiază. I-am gătit în suc propriu (adică tigaie și de două ori scursă grăsimea de pe ei) aproximativ 25 de minute de gătit. Au fost întorși non-stop (mai ales ca-i carne tocată, e singura ce o iau din comerț, sub formă de mici și o gătesc mult).

Am mâncat 5 atunci, iar ceilalți 5 i-am pus la congelator, la 20 – 30 de minute, după ce i-am gătit….Azi (marți, 12 iulie) am zis să-i scot și să-i bag la microunde… Se pare că au eclozat (larvele de viermi)… Oare o să-mi iasă muște pe gură? Am reușit să bag la ghiozdan 1 mic jumate… Scuzați vocea, eram cu puțină grețica”, a relatat Marius.