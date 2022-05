Ireal! Ce sumă de bani a primit șomera Oana Ciocan, de la Pro TV, pentru toate cele 15 săptămâni la Survivor România 2022

Oana Ciocan a fost eliminată de la Survivor România 2022, însă revine în România cu o sumă importantă ca urmare a participării la reality-show-ul difuzat de Pro TV. Cât a încasat pentru toate cele 15 săptămâni pe care le-a petrecut în Republica Dominicană.

Oana Ciocan a intrat în competiție pe 13 februarie. Potrivit informațiilor apărute în presă, a primit 1.000 de euro pentru fiecare săptămână. În total a primit 15.000 de euro, o sumă uriașă pentru o șomeră. Înainte de începerea reality-show-ului, Pro TV a scris despre ea, la Survivor România, că este liber profesionistă.

“Sunt mândră că am ajuns până aici”

După ce a fost eliminată de la Survivor România 2022, Oana Ciocan a precizat că este mândră de prestația ei în Republica Dominicană.

“Domnul Dan, mă doare inima. Am crezut în șansa mea până la final. Am luptat, deși mi-a fost greu uneori. Sunt atât de mândră că am ajuns până aici, pentru că eu nu mă gândeam și am ajuns, până la urmă, încât nu pot să plâng. Pentru că sunt mândră de mine, sunt recunoscătoare, m-am maturizat și am învățat atâtea lecții încât nu aș putea să ofer nimic atât de mare la schimb”, a spus Oana Ciocan.

Oana Ciocan a părăsit „Survivor”. Au mai rămas 5 concurenți

În ediția din 24 mai 2022, imunitatea a fost primită de Ionuț Popa. Oana Ciocan a acumulat cele mai puține voturi din partea publicului, astfel ea fiind cea care părăsește competiția din Republica Dominicană.

În competiția „Survivor România” au mai rămas cinci concurenți: Blaze, Alex Nedelcu, Elena Chiriac, Alex Delea, Ionuț Popa. Aceștia se luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Finala ”Survivor România” 2022 va avea loc în data de 31 mai 2022, la Pro TV.