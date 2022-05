TJ Miles, adevărul despre idila cu Alexandra Duli după eliminarea de la Survivor România 2022

TJ Miles (34 de ani) a vorbit despre ce s-a întâmplat între el și Alexandra Duli pe toată perioada în care a stat în jungla de la Survivor România. Vloggerul a recunoscut că o place. Ce planuri de viitor are cu fosta Războinică?

TikTokerul cu origine canadiană, TJ Miles, s-a întors în România, după ce a stat 18 zile în jungla din Republica Dominicană. El a vorbit despre presupusa sa idilă cu fosta Războinică, pe nume Alexandra Duli. Asta după ce, pe filmările de la Survivor s-a vzăut o apropriere mare între cei doi foști concurenți ai show-ului.

TJ Miles: ”Dacă ar fi să fie vreodată o relație între mine și Alexandra Duli, o să se întâmple”

Pe numele său adevărat, Tiberiu Iordache a spus că durează foarte mult până își va face el o iubită. Cât despre Alexandra Duli a avut de mărturisit că îi place de ea și dacă ar fi să creeze vreodată un cuplu cu fosta Războinică, totul ar veni natural și cu timpul.

”Nu știu ce să spun. Până la a avea o relație cu o fată, oricine ar fi, durează. Nu pot spune că mă gândeam la vreo relație cu cineva de la Survivor, dar ce pot spune este că o cunosc foarte bine pe Alexandra Duli de când stăteam în junglă, ea fără machiaj, fără confortul de-acasă, fără să se îmbrace frumos, fără să arate cea mai frumoasă parte a ei așa cum ar arăta-o când ai ieși cu ea în oraș.

Am văzut-o dormind pe jos, lângă mine, în baracă. Am văzut-o înfometată, ca mine. Am văzut-o pe traseu, am văzut-o fără să facă duș, am văzut-o în modul ei organic, natural și mi-a plăcut de ea. Nu pot să spun că nu-mi place de ea sau că mi se pare că nu ar fi de mine, dar nu știu dacă este o fată pentru o relație acum, în momentul acesta, deoarece nu a fost să fie încă.

Tot ce pot să spun este că, dacă ar fi să fie vreodată o relație între mine și Alexandra Duli, o să se întâmple, organic, o selecție naturală, o să se întâmple pur și simplu după ce ne-am cunoaște în viața reală și am evolua împreună, dacă ar fi să rămânem împreună.

Însă, eu sunt deschis, sunt un om care nu zice ,,Nu” fără să vadă și să afle, și las lucrurile să vină de la sine. Dacă vreodată va fi o relație între mine și Alexandra Duli, o să vină organic”, a declarat Tj Miles, pentru Fanatik.

