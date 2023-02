Ireal! O femeie de 38 de ani suferă de o boală care o face să doarmă 22 de ore pe zi: „Îmi ruinează viața”

Deși pare un scenariu desprins dintr-un film, este cât se poate de real! O femeie în vârstă de 38 de ani suferă de o boală care îi provoacă stări profunde de somnolență! Doarme între 18 și 22 de ore pe zi, fapt ce îi afectează viața. În cadrul unui interviu, femeia a mărturisit că a dormit chiar și patru zile la rând! Iată detaliile mai jos, în articol.

Joanna Cox este o femeie în vârstă de 38 de ani care suferă de o boală ce îi provoacă o somnolență profundă. Zilnic, aceasta doarme între 18 și 22 de ani, fapt ce îi afectează aproape pe deplin viața. Mai mult decât atât, femeia a mărturisit, în cadrul unui interviu, faptul că se confruntă și cu stări de neliniște, de „ceață mentală” și, de multe ori, are halucinații. Deși încearcă să stea trează pe timpul zilei, Joanna pierde „bătălia” și adoarme.

În anul 2021, femeia a primit un diagnostic din partea medicilor, după ce a încercat, pentru mult timp, să afle de ce suferă. După ani întregi în care viața i-a fost afectată de aceste stări, Joanna a aflat că suferă de hipersomnie idiopatică. În plus, chiar dacă doarme între 18 și 22 de ore pe zi, „nu se simte niciodată odihnită”. A adormit și în locuri publice, la volan sau chiar în timpul unor zboruri către vacanță. În plus, și-a schimbat cu mult stilul de viață, fiind nevoită să mănânce alimente semipreparate sau shake-uri proteice, pentru că nu știe, niciodată, când adoarme.

„Am vise îngrozitor de reale, în care văd păianjeni care se târăsc peste tot în patul meu și paralizie în somn în care nu mă pot mișca, iar cineva se află în camera mea, deasupra patului meu”, spune Joanna despre momentul în care încearcă să stea trează.

Viața i-a fost afectată puternic

În 2021 a fost diagnosticată cu tulburare rară de somn, și anume hipersomnie idiopatică, la o clinică din Yorkshire. Însă, până să ajungă în punctul de a afla de ce suferă, Joanna a fost nevoită să îndure un chin groaznic, în fiecare zi. Și-a pierdut locul de muncă și îi este greu să își facă planuri. În plus, a povestit că a existat o perioadă în care a dormit patru zile neîncetat. Afecțiunea s-a declanșat pur și simplu, resimțind oboseală. Inițial, credea că trece printr-un episod depresiv. Apoi, a fost trimisă să își facă o serie de analize, însă nimic nu arăta faptul că suferea de o tulburare de somn rară, potrivit The Scotish Sun.

„Sincer, îmi ruinează viața – sunt ca „Frumoasa din Pădurea Adormită”. Nu pot fi trezită odată ce am adormit. Nu pot să lucrez, nu-mi pot face niciodată planuri pentru că nu știu dacă voi fi trează. Mă trezesc fără să știu ce zi este sau cât timp am dormit. Cea mai lungă perioadă în care am dormit o dată a fost de patru zile fără să mă trezesc, ceea ce a fost foarte înfricoșător. Am dormit la întâlniri, la întâlniri cu prietenii și familia – am dormit chiar și în timpul unui zbor și am ratat vacanța în Spania. Este o afecțiune care te izolează social și îmi doresc cu adevărat ajutor.

A început dintr-odată, pur și simplu mă simțeam foarte obosită. La început, au crezut că este vorba de depresie și am fost trimisă la un specialist în sănătate mintală. Dar acest lucru a fost exclus pentru că nu aveam alte semne, în afară de oboseală. Am fost și la un specialist ORL, în cazul în care o problemă cu sforăitul mi-ar fi afectat somnul. Am făcut o mulțime de teste, medicii au crezut că este vorba de o infecție, scleroză multiplă și chiar cancer la un moment dat. Nimeni nu a putut să mă diagnosticheze și în tot acest timp mă simțeam tot mai rău. În cele din urmă, a trebuit să renunț la locul de muncă prin 2019”, a spus Joanna.

