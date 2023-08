Ireal! Răspunsul halucinant oferit de Miss Moscova 2023 atunci când a fost întrebată care este capitala României

De-a lungul timpului, unele dintre participantele la concursurile de Miss au lansat câteva perle, mai ales atunci când se ajunge la proba de cultură generală. În categoria celor care au oferit răspunsuri ce te lasă mască se numără și cea mai recentă câștigătoare a concursului de frumusețe din Rusia. Miss Moscova 2023 a fost întrebată în cadrul unei emisiuni de televiziune care este capitala României, iar răspunsul ei a uimit gazda show-ului și a stârnit hohote de râs.

Angelina Brezhenskaya este câștigătoare titlului Miss Moscova 2023. Tânără de 25 de ani a participat în cadrul concursului și a reușit să câștige marele premiu. Aceasta s-a declarat extrem de fericită când a primit titlul și a declarat că își dorește să fie un exemplu pentru tânără generație. Ei bine, asta nu i-a prea ieșit, având în vedere clipul ce a devenit viral, în care Angelia este protagonistă. Tânăra a uimit o lume întreaga atunci când a fost nevoită să răspundă unei întrebări simple de cultură generală.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Angelina Brezhenskaya a fost pusă în dificultate de către gazda show-ului. Bărbatul a întrebat-o ironic pe blondină dacă toate participantele la concursurile de Miss se confruntă cu o lipsă a culturii generale. Tânără nu s-a lăsat intimidată de întrebarea malițioasă și a replicat ferm: „Bineînțeles că nu!”.

Văzând cât de sigură a fost Angelina Brezhenskaya pe răspunsul ei, moderatorul a mers mai departe și i-a adresat acesteia o simplă întrebare de geografie, întrebându-o care este capitala României. Bărbatul a continuat și i-a sugerat în mod sarcastic că răspunsul corect este „Polonia”.

Însă, blondina nu s-a lăsat păcălită și a venit cu propria variantă spunând: „Capitala României este Bosnia și Herțegovina”.

Prezentatorul emisiunii a zâmbit satisfăcut și a replicat: „Absolut corect! Să rescriem manualele de geografie!”.

Angelina Brezhenskaya nu s-a lăsat și a întrebat contrariată: „Răspunsul nu este corect?”. Ulterior, moderatorul a rezolvat misterul și i-a oferit acesteia răspunsul corect: „Bineînțeles că nu. E un nume de țară. Băieți, răspunsul corect este București. Să continuăm”.

