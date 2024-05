Durere fără margini lângă sicriul Monicăi! Mama tinerei moartă în accidentul din Timiș, răpusă de durere: „Mi-a distrus fata...”

Mama fetei implicată în accidentul tragic din Timiș este zguduită de durere, neputând să-și stăpânească lacrimile în fața oamenilor. În strigătele sale, își exprimă suferința profundă după tragedia de luni seara, când fiica ei a decedat într-un accident de mașină.

După pierderea tragică a fiicei sale de 17 ani în accidentul din Timiș, mama nu-și poate stăpâni durerea. Între timp, autoritățile investighează rolul tânărului presupus a fi vinovat de tragedie pentru ucidere din culpă, o infracțiune ce-i poate aduce o sentință de cel mult 5 ani de închisoare.

Familia Monicăi trece prin clipe extrem de dificile după tragicul accident rutier din apropierea Timișoarei, în care și-a pierdut viața fiica lor, Monica, în vârstă de doar 17 ani. Mama și bunicul tinerei sunt copleșiți de durere.

În mijlocul acestei săptămâni, trupul tinerei a fost transportat de la IML și adus acasă, în Folea, la 35 de kilometri distanță de Timișoara, pentru a fi pregătită înmormântarea. În ciuda durerii insuportabile, mama victimei a fost o prezență constantă lângă fiica ei, nesfiindu-se să-și exprime suferința. Într-o încercare de a face față acestei tragedii, femeia îndurerată își îndreaptă furia către tânărul de 19 ani care a fost la volan în acel moment fatidic pe drumul din Timiș.

Monica era o tânără apreciată de întreaga comunitate. Chiar dacă încă era minoră, ea își completa studiile cu munca în paralel. Monica lucra la un supermarket din Timișoara și, în weekendul trecut, a fost din nou la serviciu, dând dovadă de responsabilitate și maturitate pentru vârsta ei.

Șoferul implicat în acest incident tragic este un șofer începător. În acest moment, este subiectul unei anchete pentru ucidere din culpă. Cu toate acestea, el susține că responsabilitatea aparține unei alte mașini.

„Sunt nevinovat. Am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat, nici nu a oprit. Aveam centura de siguranţă. Am şi urmă aici cum am ţinut centura. Ea nu avea. I-am zis să o pună înainte să plecăm, dar a zis că nu suportă. Nu aveam viteză, aveam 115-120 maxim”, afirma, șoferul de 19 ani, care a provocat tragicul accident din apropiere de Timișoara.