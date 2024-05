Tulburător! Moni ar fi putut scăpa cu viaţă, dacă nu făcea această greşeală capitală

Noi detalii ies la iveală în cazul tinerei de numai 17 ani ce și-a pierdut viața în accidentul de lângă Timișoara. Prietenul acesteia, tânărul care conducea mașina, a făcut o serie de dezvăluiri despre momentul tragediei. Se pare că adolescenta ar fi avut o șansă să scape cu viață, însă a făcut o greșeală fatală. Despre ce este vorba?

Moni s-a stins din viață în urma unui accident rutier ce a avut loc la ieșirea din comuna Săcălaz, la aproximativ 20 de kilometri distanță de Timișoara. Tânăra se afla în mașină doar cu șoferul, un băiat de 19 ani ce numai ce luase permisul. În timpul unei manevre într-o curbă, băiatul a pierdut controlul volanului, fapt ceea ce a dus la răsturnarea mașinii. În urma celor întâmplate, Moni a murit pe loc.

În momentul fatidic, Moni și prietenul ei se îndreptau spre o petrecere cu mașina pe care tânărul o primise cadou cu doar câteva ore înainte de accident. Băiatul conducea cu o viteză de peste 100 km/h când a pierdut controlul volanului și mașina s-a rostogolit de mai multe ori pe câmpul de lângă șosea.

În urma celor întâmplate, Moni a murit pe loc, însă ar fi putut să scape cu viață, dacă nu făcea o greșeală capitală. Se pare că adolescenta nu purta centura de siguranță, în ciuda insistențelor șoferului. Aceasta a refuzat să își ia măsura de protecție, iar decizia i-a fost fatală. Șoferul, cel care a scăpat cu viață din accident, purta centura de siguranță.

„Am avut centura, am și urmă aici. Ea nu avea centură, i-am spus să o pună înainte să plecăm, dar a spus că ea nu o suportă. Îmi aduc aminte că am ieșit din mașină și am căutat-o și nu am găsit-o. Am găsit-o după 5 minute la 100 m de mașină. Mașina cealaltă nu a oprit, și-a continuat drumul”, a declarat șoferul, în cadrul unei emisiuni de televiziune.