Mărturia revoltătoare a șoferului începător din Timișoara, care a condus-o pe Moni spre moarte la doar 17 ani: „Nu aveam viteză, aveam 115-120 km/h maxim”

O tragedie a avut loc, luni, în vestul țării! O adolescentă, în vârstă de 17 ani, s-a stins din viață în urma unui accident rutier produs de un tânăr de 19 ani, care avea permis de 4 zile. Mama acestuia îi cumpărase un BMW cu doar o zi înainte de nenorocire, fiind cadoul perfect pentru șoferul începător. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din păcate, fata n-a avut nicio șansă să supraviețuiască. Conducătorul auto se declară nevinovat și cere să se facă dreptate. Pe cine a dat vina pentru moartea prietenei lui?

Moni și-a pierdut viața la doar 17 ani, într-un accident teribil care a avut loc luni, în apropiere de Timișoara. Adolescenta ieșise la o plimbare cu amicul ei de 19 ani, care abia ce-și luase permisul de conducere. Mai mult decât atât, cu o zi înainte de tragedie, mama acestuia îi făcuse cadou un bolid puternic, o mașină marca BMW. Accidentul s-a produs după ce tânărul a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ajuns în afara părții carosabile. El purta centură de siguranță, așa că a fost în afara oricărui pericol.

CITEȘTE ȘI: EA ESTE TÂNĂRA CARE A MURIT ÎN CUMPLIT ACCIDENT DE LÂNGĂ TIMIȘORA. MONI AVEA DOAR 17 ANI

Din păcate, Moni nu a purtat centura, așa că în urma impactului puternic, ea a fost aruncată din mașină. Trupul ei neînsuflețit a fost găsit pe câmp, la circa 100 de metri de locul producerii nenorocirii.

Tânărul de 19 ani susține că este nevinovat și că tragedia a avut loc după ce un alt șofer i-ar fi tăiat calea, apoi și-ar fi continuat drumul liniștit. Cel din urmă ar fi circulat cu faza lungă și cu viteză, moment în care șoferul de 19 ani a fost orbit. A pierdut controlul, iar mașina lui s-a răsturnat pe marginea drumului de 4 ori.

Băiatul s-a dat de gol și a spus ce viteză avea, lucru care a stârnit controverse în spațiul public. Asta pentru că el circula cu 115-120 de km/ oră, însă a precizat că „nu avea viteză” la momentul producerii accidentului.

”Îmi aduc aminte că am ieşit din maşină şi am căutat-o pe Moni şi nu am găsit-o. Am găsit-o după cinci minute pe câmp, la 100 de metri de maşină. Sunt nevinovat. Am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat, nici nu a oprit.

Aveam centura de siguranţă. Am şi urmă aici cum am ţinut centura. Ea nu avea. I-am zis să o pună înainte să plecăm, dar a zis că nu suportă. Nu aveam viteză, aveam 115-120 maxim”, a mărturisit tânărul, la Antena 3.