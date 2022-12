Irina Deaconescu a transmis un mesaj tranșant bărbaților care își agresează fizic partenerele însărcinate: „Ești o scârbă de om”

Irina Deaconescu a readus în atenție o problemă pe care o întâmpină multe fete și femei, în fiecare zi. Este vorba despre abuzurile, indiferent de forma lor, care se răsfrâng din partea bărbaților, în relații. Soția lui Cristi Manea a ales să tragă un semnal de alarmă și să își susțină un punct de vedere clar în fața acestui fenomen. Mai mult decât atât, a ales să transmită și un mesaj tranșant „masculilor” care recurg la un comportament deplasat și abuziv în relația de cuplu.

În fiecare zi, multe femei sunt supuse unor comportamente abuzive din partea bărbaților. Lucru arătat și demonstrat de unele statistici efectuate de specialiștii care cercetează fenomene sociale și comportamentul oamenilor. De data aceasta, persoana care a readus în atenție această problemă este Irina Deaconescu, o „voce” a internetului, care are peste 1 milion de urmăritori pe rețelele de socializare. A tras un semnal de alarmă!

De pildă, Irina Deaconescu a distribuit, în urmă cu câteva ore, pe internet, un barometru referitor la violența împotriva femeilor în România – fiind vorba despre barometrul violenței de gen. Potrivit statisticilor, „23% dintre români consideră acceptabil ca unei femei să i se interzisă de către partener să aibă un grup de prieteni/prietene”.

Irina Deaconescu: „Ești ultima scursură a societății, dacă ți-ai lovit iubita / soția / partenera!”

Irina Deaconescu a decis să își expună și o experiență personală: „Faptul că am trecut prin așa ceva în adolescență mă îngrijorează teribil. În special bărbații care nu au pic de încredere în ei sunt cei care își doresc să te izoleze. Fiind foarte conștienți de toate defectele lor, le e frică să nu îți deschidă cineva ochii. Mare grijă, fetelor! 23% și sunt sigură că e mai mare procentul în realitate”.

Apoi, Irina a decis să își spună opinia în legătură cu bărbații care aplică abuzuri fizice asupra partenerelor însărcinate. A distribuit un videoclip în care apare o persoană de sex masculin care incendiază o fotografie cu iubita lui însărcinată și a ales să vorbească despre această problemă pe care o întâmpină multe femei, în relația de cuplu – și anume, abuzul.

„În TikTok-ul pe care l-ați văzut mai devreme, tipa ne arată cum iubitul ei a dat foc la o poză cu ea fiind însărcinată. Și am citit, m-am documentat, pentru că în ultima perioadă am văzut destul de des știri, povești cu femei însărcinate care au fost agresate de parteneri, în timp ce erau însărcinate. Se întâmplă, oricum, foarte des, nu știu dacă mai țineți minte cazul pe care ni l-a prezentat Magda Săvuică, care are asociația ”Dragoste desculță”, în care o femeie care era însărcinată a fost bătută de partener cu lanțul… în timp ce era însărcinată!”, a spus Irina, pe Instagram.

„Din păcate, se întâmplă la ordinea zilei și în România întâlnim foarte des acest tip de masculi, care cu siguranță nu sunt. Ești o scârbă de om, ești ultima scursură a societății, dacă ți-ai lovit iubita / soția / partenera! Chiar ești un nimic! Doamne ferește! Ce s-a demonstrat, am văzut și pe TikTok și apoi am citit studii, femeile care sunt însărcinate sunt prada perfectă pentru partenerii agresivi, pentru că nu se pot apăra, e foarte simplu. (…) Dacă alegi să faci un copil cu un om, ai mare grijă la omul pe care îl alegi! Dacă a avut un comportament agresiv în trecut, să nu te facă nimic să crezi că-l va opri ceva să te lovească atunci când ești însărcinată. Din contră, vei fi o țintă sigură, mult mai ușor de pus la pământ”, a mai continuat soția lui Cristi Manea.

Sursă foto & video: Instagram