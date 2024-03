Irina Fodor, mesaj cu subînțeles pentru Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu! Ce le-a spus noilor jurați de la Chefi la Cuțite: „Despicăm firul”

A fost difuzată prima ediție a emisiunii Chefi la Cuțite în varianta nouă! Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu sunt cei care au venit în locul lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Scandalul este departe de a se fi încheiat între cei trei foști jurați și Antena 1. Părerile sunt împărțite, dar vor fi discutate în mare parte la tribunal, căci procesele dintre aceștia sunt numeroase. Până atunci, Irina Fodor le-a făcut introducerea noilor bucătari și a ținut să spună câteva cuvinte pentru telespectatori! Unora li s-a părut că i-a înțepat fin pe cei care i-au fost colegi de platou până sezonul trecut!

Irina Fodor a ținut să transmită un mesaj pe micile ecrane odată cu debutul noului sezon Chefi la Cuțite. Celebra prezentatoare de televiziune i-a introdus pe noii jurați în rândul telespectatorilor și le-a adus câteva laude bune.

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu sunt cei care le-au luat locul lui Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Au fost trei, acum sunt patru. Sezonul 13 se pare că a venit cu schimbări uriașe, iar fanii showului culinar au rămas surprinși să vadă mutările făcute de Antena 1.

Vedeta de la Chefi la Cuțite a dat de înțeles că emisiunea a avut doar lucruri de câștigat odată cu venirea celor 4 noi jurați. Asta pentru că au un talent uriaș în bucătărie, au experiență, stele Michelin și semnături deja afirmate și valoroase. Irina Fodor susține că odată cu noul sezon s-a pus punct și s-a luat totul de la capăt.

Ei bine, declarația ei a stârnit un val de reacții în mediul online printre fanii producției, care ar vrea să-i vadă din nou pe Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu în emisiunea culinară. Doar că, acest lucru nu mai este posibil!

„Bună seara! Bine v-am găsit! Am avut emoții și am emoții și sper că și voi, pentru că emoțiile acestea sunt foarte plăcute. Sunt cele care ne dau aripi, sunt emoțiile pe care le avem doar de câteva ori în viață. Ce să spun?! 13! Este un număr care nu se dezminte, dar până la urmă e doar un număr. Nu ne lăsăm intimidați de notorietatea lui fatidică. Mai bine să-l interpretăm și să-l reinterpretăm mereu pe plus!

Deci, nu am scăzut 3, ci am adunat unu! Punem punct și o luăm de la capăt. Despicăm firul sezoanelor cu patru motive să aprindem flăcările în bucătărie. E un nou sezon cu mai multe talente culinare, mai multă experiență, cu stele Michelin, cu semnături deja afirmate, valoroase, deja strălucite, impecabili, implacabili, incontestabili. Patru ași, patru chefi la cuțite!”, a ținut să spună Irina Fodor, pe micile ecrane.