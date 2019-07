Irina Margareta Nistor, declarații halucinante despre situația din TVR! “Iosif Sava cred că ar mai muri o dată, dacă ar ști că s-a pierdut retransmiterea Festivalului Enescu…”

Criticul de film Irina Margareta Nistor a făcut mărturisiri uluitoare despre situația cu care se confruntă Televiziunea Română.(CITEȘTE ȘI: BIANCA, SUPER-PROVOCATOARE LA PLAJĂ ȘI CU UN HUBLOT DE 25.000 € PE MÂNĂ!)

Vocea Irinei Margareta Nistor a ajutat o generație, în primii ani după Revoluție, să crească cu filme străine pe care nu le văzuse până atunci. Dar în amintirea publicului Irina Margareta Nistor rămâne deopotrivă și printr-o ipostază oarecum anecdotică, adesea ironizată: în filmele americane, atunci când se înjura copios, traducerea Irinei Margareta Nistor era invariabilă: „Du-te naibii!" sau „Sfinte Sisoe". Asta, deși traducerea nu era una oficială, ba chiar se făcea în clandestinitate în anii 80.

Într-un interviu acordat Marinei Almășan, pentru femeide10.ro, Irina Margareta Nistor a vorbit deschis despre momentele memorabile de care a avut parte de-a lungul carierei sale din TVR, dar și despre problemele cu care se confruntă, în prezent, Televiziunea Română.

”După Revoluție, întâi a fost o deschidere teribilă, s-au cumpărat filme mult mai noi, am recuperat titluri din anii ’60-’80, pe care nu le putusem difuza, ba chiar, în primele zile, s-au strecurat „Ferma animalelor”, „E.T.” sau „Un taxi mov”. Foarte curând, însă, au început serialele de duzină, filme franțuzești pe gratis de la CFI (Canal France International), scheciuri vulgare…În 1999, după Eclipsă, m-au eclipsat, m-au restructurat, ceea ce se cheamă, am devenit liber profesionistă, am mai avut prin 2004 FilmPuzzle, datorită Janei Gheorghiu, până mi s-a cerut să scriu texte citite de o tinerică…Culmea, acum, după 60 de ani, nu mai există “problema” care apăruse la 40 si ceva”, a declarat Irina Margareta Nistor.

”Aproape că stăteam mai bine înainte de ’89, desigur nu spre finalul anilor ‘80. Existau de exemplu emisiunile „Învățarea limbilor străine”, Teleglobul, prin care reușeam să călătorim, Teleenciclopedia, care era un Discovery avant la lettre, cu texte citite de voci ultracelebre ca Florian Pitiș și Mariana Zaharescu… Mă uit mult la televizor și în străinătate, cu precădere pe canalele publice. Sunt multe emisiuni culturale de cea mai bună calitate, emisiuni de dimineață cu tradiție de zeci de ani și reclame mult mai variate și mai des schimbate.(…) Că nu există un Tudor Vornicu, care să se zbată pentru filme și emisiuni de divertisment cu adevărat variate, ori un Iosif Sava, care cred că ar mai muri o dată, dacă ar ști că s-a pierdut retransmiterea Festivalului Enescu”, a mai spus criticul de film.