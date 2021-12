Irina Mohora, de urgență la spital cu fetița ”Aici o să petrec, în pijamale”

Irina Mohora, fosta actriță din serialul „Secretul Mariei” s-a internat în spital cu fetița sa, după ce micuța a acuzat stări de rău în ultimele zile. De asemenea, prezentatoarea a precizat că tot în spital va petrece și Revelionul. Avem declarațiile exclusive ale brunetei!

Irina Mohora a anunțat în urmă cu puțin timp pe contul personal de socializare că este internată în spital cu micuța Zara, fetița ei de patru luni. Contactată de CANCAN.RO, prezentatorea de la Loto a dat detalii despre starea de sănătate a fiicei sale.

”Este înspre bine. Are probleme la aparatul respirator. Am tratat acasă, fără rezultat. Și am ajuns de ieri aici.”, a spus Irina Mohora pentru CANCAN.RO.

Prezentatoarea a mărturisit că avea o vacanță programată pentru noaptea dintre ani, însă totul s-a anulat.

”Zian va fi cel mai dezamăgit. Dar o să plănuim din nou curând. Așteptăm să se facă surioara bine. Sănătatea ei e prioritate, ca apoi să putem pleca relaxați și să ne bucurăm fără nicio grijă.”, a declarat Irina Mohora, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Irina a dezvăluit că a fost destul de speriată cu problema fetiței, chiar și dacă medicii la care au fost au încercat să o calmeze. Totuși, s-a dovedit că aceasta nu s-a îngrijorat degeaba.

”Am tratat acasă și, în ciuda a ceea ce-mi ziceau pediatrii, că nu e nimic îngrijorător, eu simțeam că Zara nu e ok. Am schimbat și doua scheme de tratament. Fără rezultat, pentru că niciuna nu a funcționat. Eu veneam la spital să le spun că nu e bine. Ei spuneau că nu găsesc nimic care să alarmeze. O mamă simte și mereu e bine să își asculte instinctul. Orice ar zice cei din jur. Așa că am venit a patra oară la spital iar. Și le-am explicat de la capăt iar. Și am ajuns la internare.”, a conchis prezentatoarea.