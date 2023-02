Irina Nicolae, despre scandalul cu trupa ASIA: „Mi s-a părut dezamăgitor…”

Irina Nicolae s-a retras în urmă cu mai mulţi ani din lumina reflectoarelor. Recent, fosta membră a trupei ASIA a revenit în ţară şi a acceptat să vorbească în cadrul unui interviu despre neînţelegerile dintre ea şi fostele sale colege. Scandalul care a ţinut primele pagini ale ziarelor în ultimele săptămâni a fost tranşat de brunetă. Iată de unde a pornit, de fapt, totul.

Irina Nicolae a făcut parte din trupa ASIA încă de la fondarea acesteia. După ani de zile în care şi-a dedicat viaţa publicului său, cântăreața s-a retras, şi-a întemeiat o familie frumoasă și a fost înlocuită cu Ianna Novac.

Adi Ordean cel care a înființat trupa, a declarat în urmă cu câteva săptămâni că Irina Nicolae nu poate participa la evenimentul de relansare al trupei pentru că nu îşi doreşte să mai cânte. Vedeta l-a contrazis, a explicat că ea nu a primit nicio invitație.

Irina Nicolae, despre scandalul cu trupa ASIA

Recent, Irina Nicolae a acceptat invitația lui Teo Trandafir și a povestit la Kanal D detalii despre neînţelegerile care există între ea şi fostele sale colege.

„N-am mai venit de foarte multă vreme. Eu sunt un om discret cu viața mea privată după ce am decis să plec din formația care m-a consacrat.

Am dat prioritate vieții personale, este un lucru știut, am dat o declarație de presă la momentul respectiv, ăsta a fost motivul pentru care eu am plecat din trupa ASIA. Sunt cu același om de atunci, care între timp mi-a devenit și soț. Avem împreună cel mai minunat și cel mai prețios dar pe care mi-l putea face Dumnezeu și soțul meu, fetița noastră, Scarlet Maria”, a explicat Irina Nicolae, care trăiește la Budapesta.

De asemenea, Irina Nicolae a ținut să precizeze de unde a început totul.

„Am aflat prin intermediul colegilor tăi din presă care m-au contactat și m-au întrebat dacă vin la concert. Nici nu știam despre ce concert este vorba. Le-am zis sincer că nu am fost invitată, eu nici nu fusesem contactată, deci era firesc să le spun oamenilor adevărul. Apoi m-a sunat altcineva din presă care mi-a zis că există o declarație a mea, pardon, a domnul Adrian Ordean, care declara că eu îmi anunțam publicul cu regret că nu pot să fiu parte din acest eveniment. De aceea s-ar fi ajuns la această formulă, că eu sunt ocupată cu viața mea, că am un copil, că nu mai locuiesc în România”, susține Irina Nicolae, care nu a declarat niciodată că nu poate lua parte la evenimentul din martie.

„I-am spus că mi s-a părut dezamăgitor să mi se pună niște cuvinte în gură și a fost singura declarație și singura poziție pe care eu am luat-o. Le-am spus oamenilor adevărul. De ce nu sunt pe scenă să îi onorez pe oameni pentru cariera pe care am avut-o împreună cu fetele pentru că am primit o grămadă de mesaje.

Am zis că nu am avut cum să fiu parte dacă nimeni nu mi-a pus această întrebare. Mie mi s-a părut firesc să le susțin pe fete, pentru că întotdeauna vor fi parte din mine, indiferent în ce formulă este. Eu nu am o problemă cu formula”, a mai adăugat Irina Nicolae, care a acceptat scuzele lui Adi Ordean, ce a făcut declarații în numele ei. „Eu nici nu înțeleg de unde acest conflict. Am un mare respect pentru domnul Ordean, am și vorbit după aceea, la două zile după poziția mea oficială și după ce mi-am cumpărat un bilet și am zis că o să fiu în sală. (…) Eu nu mă autoinvit nicăieri, eu nu am nevoie de o invitație, să mă duc eu să mă așez pe o scenă, mi s-a părut firesc să spun oamenilor de ce eu nu sunt parte din acest moment. Adi Ordean m-a sunat chiar înainte ca ele să aibă conferința de presă și era foarte supărat și foarte dezamăgit, mi-a spus că îi pare foarte rău și că își cere scuze și că el m-a dorit în această formulă, dar așa a fost să fie. Probabil că ele au presupus că nu pot să vin, dar iată-mă aici”, a mai explicat Irina Nicolae.