Irina Rimeş, mărturisiri neașteptate: „Tata mă tot întreabă de ce am lubrifiant în maşină şi mi-e greu să îi explic de ce”

I-ai cântat melodiile: „Visele”, „Ce s-a întâmplat cu noi”, „Bolnavi amândoi” și, după ce te-a cucerit cu versurile profunde, te-ai îndrăgostit și de naturalețea, simplitatea și eleganța ei. Iar de aici până la a fi curios să afli cât mai multe despre viața personală și profesională a Irinei Rimeș a fost doar un pas. Focoasa moldoveancă are o poveste impresionantă de viață, iar astăzi, în cadrul unui interviu, ea a făcut mărturisiri incitante.

Gata cu suspansul! Irina Rimeș își ține lubrifiantul în mașină nu pentru partide de amor fierbinți în locuri publice sau ascunse, ci pentru că îl folosește ca să își curățe rochiile realizate din latex. Acestea se murdăresc foarte ușor și sunt greu de întreținut.

„Stilul meu e un pic ciudat, nu neapărat l-am definit… pur şi simplu s-a definit el de la sine. Eu sunt un fel de Lolita, dar şi cu anii ’80 şi cu un fel de kinky (n.r.: ciudat). Port latex, îmi place foarte mult latexul. Cam ăsta e stilul meu, nu ştiu cum altfel să îl definesc. Asta e rochia mea preferata. E murdară acum. De obicei o dau cu lubrifiant şi tata mă tot întreabă de ce am lubrifiant în maşină şi mi-e greu s îi explic de ce. Şi mai am chestii din latex.”, a mărturisit Irina Rimeş în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Irina Rimeș își cumpără haine și din magazinele second hand

Artista moldoveancă nu spune: „Nu!” atunci când vede un magazin cu haine second hand, pentru că știe că dacă intră în el, are șanse mari să găsească un articol vestimentar special – așa cum este ea și muzica pe care o produce.

„Am rochiţa asta e din second hand. Am multe haine de la vintage, din magazinele vintage pentru că sunt mai speciale. Zi de zi, port blugi, tricou, hanorace”, a spus Irina Rimeş.

În cadrul interviului, cântăreața talentată a mărturisit cătoate articolele vestimentare au o valoare sentimentală. Și… se desparte cu greu de ele.

„Asta e foarte vintage, e din Paris si mi-a adus-o. Eu ţin foarte mult la asta pentru că este şi o amintire. E dăruită de un prieten foarte drag, ba chiar cineva cu care am avut o foarte frumoasă poveste de prietenie . Și eu, în general, ţin la lucruri şi la chestii şi chiar dacă nu mai port, pe asta o port. Eu le ţin pentru că au mare valoare sentimentală pentru mine şi sunt şi o grămadă de haine pe care le am şi mi-e milă cumva, nu-mi vine să le dau mamei la ţară”, a mai spus Irina Rimeș la „Acces Direct”.

Dacă unele vedete din showbiz-ul românesc au colecții impresionante de genți sau pantofi, artista de peste Prut are o slăbiciune pentru fundițe. De toate culorile și mărimile, ea se folosește de ele ca să pună în valoare cămășile albe pe care le are. De altfel, acestea sunt preferatele ei.

„Îmi place să le port cu cămăşi, cămăşile sunt preferatele mele. Mi s-a pus pată pe cămăşi şi o vreme am cumpărat, cred că aveam vreo 10 cămăşi albe.Cred că de cele mai multe ori port cămăşi albe dar mă îmbrac diferit. Dacă merg în club mă îmbrac mai minimalist, dacă am vreun concert important de lansare o să îmbrac sigur ceva cu tulle, ceva aşa foarte impunător. Dacă mă duc la un concert caritabil sau..mă îmbrac mult mai cuminte. mă duc chiar şi la costum, costum negru, cămaşa albă şi poate o fundiţă aici”, a declarat Irina Rimeş.

La începutul acestei luni, Irina Rimeș a lansat un nou single. Melodia „Beau” a ajuns repede în topurile de la radio și TV.

Irina Rimeș, o artistă foarte talentată de peste Prut care a cucerit inimile Românilor

„(…). Nu sunt doar o adolescentă care s-a trezit peste noapte vedetă. Am stat ani întregi în studio, unde am muncit, m-am pregătit. Eu am fost în Republica Moldvova- eu îmi doream să merg la un concurs la mine, în ţara natală. M-am rugat la Dumnezeu ca să ajung acolo şi să devin cunoscută. Acolo am cunoscut mulţi oameni care m-au ajutat să vin aici. Eu doar cântam înainte, de vreo doi ani. Piesa Andrei «Sunt puternică» e scrisă de mine. Eu mi-am descoperit talentul de a compune acum doi ani, când eram într-o situaţie financiară foarte grea. Aşa că am început să scriu piese şi să le vând artiştilor din Republica Moldova. «Visele» e singura piesă de pe album la care am lucrat, dar nu am scris-o eu. (…) Nu, eu sunt o fată de la ţară, părinţii mei sunt oameni simpli – am crescut la ţară cu văcuţe, cu puişori (…) La 14 ani am mers la liceu, facultatea am făcut-o în Chişinău. (…) Au fost momente în care nu am avut bani deloc. Eu nu am suferit din dragoste, eu pur şi simplu m-am îndrăgostit. (…)”, a declarat Irina Rimeș în cadrul unui interviu oferit în primăvara anului 2017 la „Răi da’ buni”.

Irina Rimeș, pe numele din buletin Irina Remesh, s-a născut pe 16 octombrie 1991 și e o tânără cântăreaţă foarte talentată din Republica Moldova. Artista are 26 de ani şi printre hiturile pe care le-a scos se numără: „Visele”, „Ce s-a întâmplat cu noi”, „Cosmos”, „My Favourite Man”, „Iubirea noastră mută”, „Octombrie Roșu”, „Beau”.