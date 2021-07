Irina Tănase, primele declarații după ce Liviu Dragnea a fost eliberat! S-au sărutat în fața Penitenciarului Rahova: “Am plâns. A fost greu, nu știam dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo” | VIDEO

Irina Tănase a acceptat să dea un interviu înainte ca Liviu Dragnea să fie eliberat, după ce astăzi, el a câștigat o victorie uriașă la Tribunalul Giurgiu, unde magistrații au decis eliberarea lui condiționată. Potrivit declarațiilor sale, aceasta nu și-a putut stăpâni lacrimile de bucurie când a aflat despre hotărârea instanței și a decis să vină să îl aștepte în fața Penitenciarului Rahova. La ieșire, fostul președinte PSD a fost îmbrățișat cu patos de viitoarea lui mireasă și, deși erau mulți jurnaliști de față, ei s-au sărutat.

Irina Tănase, în lacrimi după ce a aflat decizia magistraților

Vestea că îl va avea alături pe bărbatul iubit a emoționat-o enorm pe Irina Tănase, care, potrivit mărturiilor sale, a izbucnit în plâns de fericire. În cadrul primului interviu oferit astăzi, ea a vorbit și despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea și a precizat că va merge să își facă analize amănunțite.

“Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo. Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună. Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a dezvăluit logodnica fostul lider PSD pentru observatornews.ro cu câteva minute înainte ca el să iasă pe porta Penitenciarului Rahova.

Irina Tănase a povestit cum a decurs prima discuție telefonică purtată cu viitorul ei soț și, totodată, i-a lăudat pe magistrații Tribunalului Giurgiu care au stabilit eliberarea condiționată a acestuia.

“Am vorbim cu el la 20 de minute după ce s-a dat pronunţarea. S-a bucurat foarte tare. I-am zis că vin să îl aştept şi a zis să nu vin că nu ştie cât vor dura procedurile birocratice aici, dar i-am spus că vin, indiferent. Din punctul meu de vedere, sunt nişte judecători curajoşi, dacă au avut curaj să dea acestă decizie la care nu se aştepta nimeni. Sperăm ca asta să fie un semn bun şi că în sfârşit justiţia stă să vadă pe lege şi să ne ia şi pe noi în serios când spunem că nu toate lucrurile sunt aşa cum. Nu a avut probleme cu niciun deţinut în penitenciar. Toţi l-au tratat cu respect. Eram cu prietenii apropiaţi în curte şi ne-am bucurat. Am început să plâng”, a mai dezvăluit Irina Tănase, potrivit sursei citate mai sus.

Liviu Dragnea, întâlnire emoționantă cu copiii în prima zi de libertate

“Mergem acasă, ne întâlnim cu copii lui, cu prietenii apropiaţi, care au rămas lângă noi în toată perioada asta şi mai departe nu ştiu”, a mai declarat Irina Tănase în cadrul primului interviu oferit după ce partenerul ei de viață a fost eliberat condiționat astăzi.

Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de magistraţii ÎCCJ la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

