„Mă consider deținut politic! Viitorul României e amanetat!”

Liviu Dragnea, încarcerat din 27 mai 2019 după ce a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare, a fost pus în libertate joi după-amiază, după ce a stat 2 ani și 2 luni în închisoare.

La Penitenciarul Rahova au venit iubita acestuia, Irina Tănase, dar și câțiva susținători, care au strigat „Libertate”. „S-a bucurat foarte tare, i-am zis că vin să îl aștept, a zis să nu vin că sunt niște proceduri birocratice și nu știe cât durează, dar eu am venit. Judecătorii de la Giurgiu sunt niște judecători curajoși, din punctul meu de vedere, pentru că au dat această decizie”.

Primele declarații ale fostului lider PSD

„Vreau să le mulțumesc zecile de mii de români care mi-au trimis scrisori. Le spun celor doi băieți din Piatra Neamț și sper să aibă dreptate să mai fie bărbați în România

Dacă am cu cine și dacă am pentru cine, mă gândesc să mai intru în politică. A fost o perioadă de doi ani de chin și suferință. Asta a fost aici, abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populației a înțeles azi de ce am ajuns aici.

Eu când am plecat România era o țară prosperă, cu venituri mari. O țară în care exista speranță, în care exista viitor. Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat Azi e o dictatură feroce. Viitorul României e amanetat, a declarat Liviu Dragnea.”, a spus Liviu Dragnea, la ieșirea din închisoare.

Le cere cetățenilor să iasă în stradă

Livia Dragnea a vorbit, din fața casei sale, după ce a fost eliberat condiționat din penitenciarul Rahove, la mai bine de doi ani de la condamnare. „Normal că nu vreau să plec ca prostul din această viață. Dar, dumneavoastră, presa, ce ați păzit, în acești doi ani?

Când se va trezi România, când se vor trezi românii din această apocalipsă, de dorința nemărginită a lui Iohannis, de lăcomia celor care au venit la putere”, a spus Liviu Dragnea. Mai multe declarații puteți vedea în video-ul de mai jos.

România, o dictatură feroce

Totodată, Liviu Dragnea a spus că România „Era o țară prosperă, astăzi e o dictatură feroce” și că PSD a devenit un partid de operetă, un partid de lași. Mai mult, fostul lider PSD a precizat că de acum înainte o să muncească la firma fiului lui.

Ce interdicții are Liviu Dragnea

Conform sentinței de condamnare pronunțate în 27 mai 2019 de către instanța supremă, Liviu Dragnea are mai multe interdicții. Până în iulie 2024, îi sunt interzise următoarele drepturi:

dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice

dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul eurorității de stat

dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit în dosar – președinte al Consiliului Județean Teleorman și președinte al PSD Teleorman

