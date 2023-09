Irinel Columbeanu a cerut-o de soție, dar ea l-a refuzat. Acum pare gata de împăcare. „Vorbim des pe WhatsApp”

La vârsta de 66 de ani, Irinel Columbeanu s-a săturat să alerge după domnișoare și își dorește să își întâlnească dragostea. Fostul milionar spune că a venit vremea să se liniștească și vrea să își găsească pacea alături de o femeie. Acesta este deschis unei noi relații, însă speră și la o împăcare cu cea pe care a cerut-o de soție dar care l-a refuzat. Cine este femeia alături de care omul de afaceri vrea să își petreacă zilele?

Recent, în cadrul unei emisiuni, Irinel Columbeanu a mărturisit că femeia pe care nu a reușit încă să o uite este chiar fosta sa parteneră, Oana Cojocaru. Se pare că aceasta l-a cucerit definitv pe fostul milionar, iar indiferent ce ar face nu o poate uita. Mai mult, omul de afaceri a aruncat bomba și a mărturisit că a și cerut-o în căsătorie pe fosta iubită, dar aceasta l-a refuzat. Însă, se pare că o împăcarea se întrezărește la orizont.

(CITEȘTE ȘI: DE NERECUNOSCUT! IRINEL COLUMBEANU, O UMBRĂ A MILIONARULUI DE ALTĂ DATĂ. A RĂMAS CU NUMEROASE SECHELE DUPĂ AVC-UL SUFERIT ANUL TRECUT)

„Mai exista o șansă pentru relația noastră”

Așa cum spuneam, Irinel Columbeanu este în căutarea unei partenere de viață. Acesta își dorește lângă el o femeie cu bun simț și inteligentă, însă gândul îi fuge tot la Oana Cojocaru. Omul de afaceri a mărturisit că nu o poate uita pe fosta parteneră. Aceasta l-a cucerit definitv prin faptul că a fost alături de el și în momentele mai puțin bune, fapt ce l-a făcut chiar să o ceară în căsătorie.

Chiar dacă relația celor doi s-a încheiat, se pare că acum Irinel Columbeanu speră totuși la o împăcare. Cei doi încă păstrează legătură și discută adesea, fapt ce i-a dat noi speranțe fostului milionar. Acesta visează la o împăcare și spune că are șanse reale, chiar dacă familia Oanei nu a fost niciodată de acord cu relația celor doi.

„Eu am mai spus că femeia pe care nu am putut să o uit e Oana Cojocaru. M-a marcat mult și pentru că este o fată foarte frumoasă. Dar m-a și ajutat când mi-a fost greu. Am locuit la un moment dat la ea. Sunt lucruri suficiente care să genereze un sentiment de admirație, amestecat cu recunoștință.

Am rămas în relații bune cu ea. Dialogăm destul de des pe WhatsApp. Ea știe ce înseamnă pentru mine. Am scris și în cartea mea despre Oana, în volumul 3. I l-am trimis personal, cu dedicație. Consider că ar mai exista o șansă pentru relația noastră. Din moment ce nu s-a întrerupt această legătură dintre noi.

Cred că există șanse să reînnodăm relația. Eu am cerut-o de soție pe Oana la un moment dat. Atunci când locuiam la ea. La un moment dat, am și primit niște mesaje destul de urâte de la tatăl ei. Mi-a spus să o las în pace pe Oana și să îmi văd de bătrânețile mele. Nu știu de ce nu s-a concretizat totul între noi cu o nuntă. Pot doar să fac speculații, dar nu îmi stă în caracter”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit fanatik.ro.

(VEZI ȘI: CUM A AJUNS SĂ ARATE VILA ARSĂ DE LA IZVORANI A LUI IRINEL COLUMBEANU. PAGUBELE S-AU RIDICAT LA MILIOANE DE EURO, AU FOST AFECTAȚI APROAPE 1.000 DE METRI PĂTRAȚI)